Elmenhorst : Das sind Fischbeks neue Majestäten

Beim Fischbeker Vogelschießen werden noch traditionelle Disziplinen gespielt.

von shz.de

06. Juni 2018, 06:00 Uhr

In Fischbek fand jetzt – wie immer bei gutem Wetter – das traditionelle Kindervogelschießen statt. Es wurden Spiele für Kinder in vier Altersstufen zwischen 0 und 14 Jahren durchgeführt. Die Disziplinen sind teilweise seit zirka 50 Jahren traditionell. Die Schulkinder wurden in zwei Altersstufen eingeteilt. Die Jüngeren nahmen etwa beim Rad-Ringreiten, bei dem sie mit dem Fahrrad über eine Wippe fahren und dabei mit einem selbstgeschnitzten Stöckchen einen Ring herunterholen müssen, und beim Dosenwerfen teil, während die älteren Schulkinder mit der Armbrust schießen und mit Dartpfeilen zielen mussten. Zusätzlich mussten auch neue Geschicklichkeits- und Glückspiele bewältigt werden, bei denen es um Konzentration, Schnelligkeit und auch Glück ging. So mussten alle Kinder z. B. Socken auf Zeit aufhängen. Auch für die fast 30 ganz jungen Fischbeker Zwerge und die Kindergartenkinder gab es Spiele (Bobbycar-Parcours, Wasserspiele), bei denen es natürlich nur um den Spaß und das gemeinsame Kennenlernen ging. Dank der Zusammenarbeit vieler Helfer (Organisation und Leitung: Petra Abraham und Sabine Wagner) konnten alle 60 Kinder glücklich und mit schönen Geschenken beladen nach Hause gehen.

Um 14 Uhr wurden die Namen der neuen Majestäten vom noch amtierenden Bürgermeister Bernd Bröcker auf dem Dorfplatz bekanntgegeben. Anschließend fand der Umzug durchs geschmückte Dorf statt. Vor jedem „Königshaus“ wurde eine Pause, in der die Eltern der Königinnen und Könige die Umzugsteilnehmer mit Getränken und Süßigkeiten versorgen, eingelegt. Die Könige und Königinnen wurden dabei von Nils Janke mit einem Trecker mit Anhänger durch Fischbek gefahren. Anschließend fand noch eine große Kuchentafel auf dem Sportplatz statt.



>Die Namen der Königinnen und Könige

(Jahrgänge 2008-2011) – Königin: Emmy Lou Rehn (9), König: Jan Eric Meyer (9)

(Jahrgänge 2003-2006) – Königin: Sinja Leanthe Janke (12), König: Jannik Stoffers (12).