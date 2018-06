Ahrensburg : Das Rhythmus-Instrument

Hauke Wendt stellt in der St. Johanneskirche das Schlagzeug vor.

von Rolf Blase

17. Juni 2018, 22:24 Uhr

Es ist das die Basis der meisten Bands: Das Schlagzeug, denn der Rhythmus trägt fast jedes Stück. In der Veranstaltungsreihe des Fördervereins St. Johannes dreht sich am morgigen Dienstag ab 18 Uhr alles um das Schlaginstrument. Hauke Wendt, Leiter der Musicalschule in Ahrensburg, gibt einen fundierten Einblick in das Schlagzeug und seine Eigenheiten.

Die Besucher erwartet ein Überblick über die verschiedenen Schlaginstrumente, ihre Herkunft, Funktion und ihren Gebrauch. Anschließend geht es vor allem um das moderne „Drumset“, einer Kombination verschiedener Schlaginstrumente, die heute im Jazz und der Pop-Musik weit verbreitet ist.

Hauke Wendt begann seine Karriere noch vor dem Beginn seines Studiums mit einem Engagement als Erstbesetzung Jerry Allison in „Buddy – das Musical“ in Hamburg, wo er von 1995 bis 2000 auf der Bühne stand. Als Drummer und Percussionist war er dann für Produktionen wie „Cats“, „Jekyll & Hyde“ oder Disney’s „Beauty and the Beast“ tätig und spielte in vielen anderen Musicals, aktuell als Gast in Disney’s „Aladdin“ in Hamburg. In Ahrensburg veranstaltete er Formate wie 2014 das 24-Stunden Musical sowie „Mord am Mikro“, wo er auch als Schlagzeuger und Schauspieler der Frauenrollen zu sehen und zu hören war. Der Eintritt zu der 45-minütigen Veranstaltung auf der Empore ist frei. Spenden sind erwünscht. Sie dienen dem Erhalt der St. Johanneskirche.