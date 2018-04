Das ökologische Vorzeigeprojekt

Das Gut Wulksfelde erweitert seit dem Start 1989 sein Bio-Angebot stetig mit großem Erfolg

Das Gut Wulksfelde hat bereits eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Es gehörte seit 1345 zum hamburgischen Domkapitel und wurde im 16. Jahrhundert an das adlige Gut Borstel verkauft. Im Verlauf der Jahrhunderte wurde hier Glas gebrannt, Bier gebraut, es gab eine Schnapsbrennerei, mehrere Mühlen. Ende des 20. Jahrhunderts schließlich war das Gut ziemlich runtergewirtschaftet. 1989 übernahmen sechs Investoren das Gut mit seinen 260 Hektar Anbaufläche, um es in einen ökologisch wirtschaftenden Betrieb umzuwandeln. Mit gemeinsamem Engagement schafften sie es trotz manch externer Skeptiker, ihr Konzept erfolgreich auf- und ständig auszubauen. 1990 eröffnete der eigene Hofladen, der mehrfach erweitert und schließlich 2008 sogar komplett neu gebaut wurde. Die ökologische Tierhaltung kam hinzu, ebenso ein Lieferservice, eine Gärtnerei, die Bäckerei, der Tiergarten mit Streichelzoo inklusive Eseln, Ziegen und Kaninchen – ökologische Tierhaltung zum buchstäblichen Anfassen also.

Dazu gibt es immer wieder spannende Aktionen und Ideen. So zum Beispiel die Entdeckertour in der Gärtnerei (3. Mai), eine Hofführung mit Fokus auf den Naturschutz (5. Mai), eine Radtour zum Gut Stegen (26. Mai) oder den Bauernmarkt (16. Juni). In den Ferien werden für Kinder Camps und Abenteuertage angeboten. In diesem Jahr stehen überdies zwei Mittelalter- und ein Indianercamp auf dem Plan. Im September folgen die norddeutschen Apfeltage und im Dezember der große Tannenbaumverkauf.