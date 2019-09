Das neue Netzwerk der Rechten

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 16:55 Uhr

Bad Oldesloe | Das Bündnis gegen Rechts und das Kub laden den Investigativ-Journalisten Christian Fuchs (Foto) ins Kub ein. Freitag, 27. September, 19 Uhr, hält er einen Vortrag über das Netzwerk der neuen Rechten – wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern.

Bei jahrelangen Recherchen ist er in Deutschland auf ein Netzwerk aus fast 150 neurechten Organisationen gestoßen. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist ein neues und einflussreiches rechtes Netzwerk aus Stiftungen, Vereinen, Medien und Kampagnen in Deutschland herangewachsen. Seit Jahren spüren Christian Fuchs und Paul Middelhoff ihm nach: Seinen öffentlichen Seiten und denen, die im Dunkeln liegen. Für ihr Buch sind sie durch Deutschland und Europa gereist und haben die wichtigsten Protagonisten der Szene getroffen. Sie waren geheimen Spendern in der Schweiz auf der Spur und mit einem AfD-Politiker in Serbien unterwegs. Sie hatten Zutritt zum Haus der Identitären Bewegung, waren auf einem Festival der Guerilla-Aktivisten und trafen den Chef von Deutschlands erfolgreichster Hetzseite zum Gespräch in dessen Küche. Während der Recherchen wurden sie bedroht, angelogen und gerieten in den Shitstorm einer rechten Trollarmee. Das Buch zeigt das Netzwerk der Neuen Rechten als das, was es ist: gefährlich, engmaschig, dynamisch. Eine kleine, grölende Parallelgesellschaft. Und von dieser Parallelgesellschaft aus wird versucht, die gesellschaftliche Mitte zu beeinflussen und den gesellschaftlichen Diskurs zu verschieben.

