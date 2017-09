vergrößern 1 von 2 Foto: Nie 1 von 2

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 07.Sep.2017 | 17:51 Uhr

Wenn die neuen Einsatzfahrzeuge im Ernstfall so eine gute Figur machen, wie bei ihrer filmreifen Inszenierung, dann sind sie ein echter Gewinn für die Ahrensburger Feuerwehren. Mit jede Menge Bühnennebel und den bordeigenen Blaulichtern und Martinshörnern im Effekteinsatz, präsentierte die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg an ihrer Wache am Weinberg gleich vier neue Fahrzeuge.

„Die Präsentation war großartig“, lobte Bürgermeister Michael Sarach, der die Bedeutung der ehrenamtlichen Retter betonte. Eine relativ lange Zeit sei vergangenen, seitdem der Bedarf an neuen Fahrzeugen deutlich geworden war. Das habe daran gelegen, dass zunächst vor drei Jahren ein entsprechender Feuerwehrbedarfsplan erstellt werden musste, zu dessen Umsetzung dann auch die Anschaffung der Fahrzeuge gehöre. Geduldig hätten alle Beteiligten für dieses Vorhaben kooperiert.

Konkret angeschafft wurden ein neuer Kommandowagen (Volkswagen Aamarok), der ein Fahrzeug aus dem Jahr 2001 ersetzt und vor allem bei kleineren und mittleren Einsätzen dazu dient, Führungskräfte zum Brandort oder zur Unfallstelle zu bringen. Der neue Einsatzleitwagen (Mercedes Benz Sprinter) ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1995. Er verfügt über modernste Kommunikations- und Computertechnik und wird ab „mittleren Einsatzlagen“ genutzt. Die Wache Hagen erhält einen neuen Mannschaftstransportwagen (Mercedes Benz Vito) der ein Fahrzeug von 1998 ersetzt. Ein neuer Gerätewagen (VW Amarok) rundet das neue Blaulicht-Quartett ab. Er ersetzt ein Mehrzweckfahrzeug aus dem Jahr 1999.

„Es hat alles lange genug gedauert, daher erleben Sie etwas Neues von meiner Seite. Der Bürgervorsteher fasst sich mal ganz kurz. Ich wünsche Ihnen, dass sie nach jedem Einsatz gesund zurück zur Wache und nach Hause kommen“, sagte Roland Wilde (CDU) in seinem Grußwort. Mit der Einweihung der neuen Fahrzeuge sei ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft der ehrenamtlichen Wehren geschafft. Gemeindewehrführer Jürgen Stahmer nahm einen überdimensionalen Schlüssel symbolisch in Empfang. Stahmer dankte im Namen der Kameradinnen und Kameraden für die Unterstützung durch die Stadt Ahrensburg.

Doch schon steht das nächste Projekt an, das verspricht, noch aufwendiger zu werden. Denn nun soll die Struktur der Ortswehren überarbeitet werden. Dazu gehören aber weitreichende infrastrukturelle Vorplanungen und auch eine konkrete organisatorische Planung, in der möglicherweise Ortswehren zusammengeführt werden könnten. Der Neubau von Gerätehäusern für die Unterbringung der Fahrzeuge stünde sowieso langfristig auf dem Programm, weil die Generation moderner Rettungsfahrzeuge andere Abmessung aufweise und daher nicht in die bestehenden Garagen der Wehren passen.