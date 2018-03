Trittau : Das „Mammobil“ macht Station

Mammographie ist angeblich die einzige effektive Maßnahme zur Früherkennung von Brustkrebs und seinen Vorstufen. Frauen ab 50 können sich in Trittau untersuchen lassen.

von shz.de

27. März 2018, 06:00 Uhr

Im Rahmen des flächendeckenden Screeningprogramms als erstes nationales Früherkennungsprogramm sind in ganz Deutschland 94 Screening-Einheiten etabliert. Schleswig-Holstein ist in vier Einheiten unterteilt. Die Organisation der Region „östliches Schleswig-Holstein“ erfolgt durch das Screeningzentrum in Lübeck unter der Leitung der Ärzte Dr. Susanne Wulff und Dr. Dragan Brodnjak.

Seit Juni 2007 werden die Mammographieaufnahmen auch in der mobilen Röntgeneinheit, dem sogenannten Mammobil, erfasst. Das steht von Mittwoch, 4. April, an bis voraussichtlich 25. April auf dem Parkplatz Schützenplatz. An diesem Standort werden alle Frauen der Altersgruppe zwischen 50 und 69 Jahren, die im Bereich der Postleitzahlen 22946, 22952 und 22956 ansässig sind, eingeladen, sich untersuchen zu lassen.

Teilnahmeberechtigt sind klinisch unauffällige Frauen, die im Zweijahresintervall zu einer Mammographie eingeladen werden. Für die Anfertigung der Röntgenaufnahme werden digitale Mammographiesysteme der neuesten Generation verwendet, welche eine Optimierung der Bildqualität und eine Minimierung der Strahlendosis gewährleisten.

Die Frauen werden von geschulten Mitarbeiterinnen geröntgt und im Anschluss die Röntgenaufnahmen von zwei erfahrenen Ärzten beurteilt. Die Befundmitteilung an die Frauen erfolgt in sieben bis zehn Werktagen. Mit Einverständnis der Frauen werden behandelnde Ärzte informiert. Nur bei 6 Prozent der Frauen sind Zusatzuntersuchungen erforderlich. Die Mammographie ist die einzige international wissenschaftlich erwiesene effektive Maßnahme zur Früherkennung von Brustkrebs und seinen Vorstufen. Brustkrebs-Früherkennung kann Leben retten.



>Weitere Informationen:

www.mammographiescreening-luebeck.de, www. mamma-screening-sh.de, www. mammo-programm.de / info@koop-mammo.de, www.ein-teil-von-mir.de