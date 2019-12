Das „Luscher-Heft“ als täglicher Begleiter

Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe legt die 3. Auflage des Rabatt- und Gutscheinheftes vor

Avatar_shz von Stephan Poost

19. Dezember 2019, 11:18 Uhr

Bad Oldesloe | Pünktlich zum Weihnachtsfest hält die Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe ein Geschenk für die Kunden bereit. Zum dritten Mal erscheint das beliebte „Luscher-Heft“ – ein Gutscheinheft, das viele Aktionen und Rabatte Bad Oldesloer Unternehmen bietet.

„Dank der Unterstützung zahlreicher Unternehmen können wir wieder ein attraktives Angebot zusammenstellen und damit einen zusätzlichen Anreiz schaffen, in die Kreisstadt zu kommen“, sagt Nicole Brandstetter, Sprecherin der Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe. Die Anzahl der Unternehmen, die sich im „Luscher-Heft“ präsentieren, bleibt mit über 50 auch in der dritten Auflage konstant. Der Branchenmix umfasst unter anderem Angebote für den Garten- und Einrichtungsbereich, für Gesundheit, Freizeit oder Essen.

Es lohnt sich der Blick ins Luscher-Heft für alle Heiratswilligen: Eine Hochzeitsplanerin und ein Hochzeitssänger aus Bad Oldesloe bieten attraktive Konditionen für das nächste Jahr. Und noch etwas ist neu: Erstmals ist das Kultur- und Bildungszentrum (Kub) im Gutschein-Heft vertreten und bietet auf ausgewählte Veranstaltungen zwei Eintrittskarten zum Preis von einer.

Neuerungen gibt es auch beim Format und der Gültigkeit der Gutscheine. „Auf Wunsch von Kunden und Unternehmen haben wir das Format und Gewicht des Heftes geändert. Im neuen, dünneren Postkartenformat passt es besser in die Handtasche und kann somit täglicher Begleiter beim Einkauf sein“, erläutert Nicole Brandstetter. Die meisten Gutscheine haben eine Gültigkeit bis Ende Mai. „Uns ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass die Städte nur attraktiv bleiben und auch kleine und individuelle Geschäfte in der Stadt zu finden sind, wenn der lokale Handel unterstützt wird“.

Verteilt wird das aktueller „Luscher-Heft“ an diesem Sonnabend, 21. Dezember, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bad Oldesloe. Es kann auch auf dem Weihnachtsmarkt am Mühlrad erhalten. Dort verteilt die Wirtschaftsvereinigung ab 18 Uhr.