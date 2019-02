Ahrensburg : Das Kunstwerk ist komplett

40 Spender ermöglichen Vollendung der „Galerie der Hände“ in der Fußgängerunterführung an der Manhagener Allee.

Fußgängertunnel müssen nicht dunkel und unheimlich sein. Das beweist die Unterführung an der Manhagener Allee. Weiße Fliesen, helle Beleuchtung und an den gekachelten Wänden 22 Keramik-Mosaike des Künstlers Rolf Laute – eingerahmt jeweils mit einem schwarzen Relief.

Im Sockelbereich finden sich Widmungen an Frauen, etwa an alle „Ahrensburger Mütter, Näherinnen, Omas, Arbeiterinnen“. Außerdem wurden 37 Namen von Frauen aus Ahrensburg verewigt, die Geschichte geschrieben haben, und in vier Tunnelnischen sind Nachbildungen von bekannten Frauenstatuen zu sehen. An den Wänden findet man Details aus Klassikern der Kunstgeschichte wie die „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci oder „Alte Armenhäuslerin“ von Paula Modersohn-Becker, Ausschnitte aus Werken von Picasso, Botticelli, Otto Dix, Max Ernst oder René Magritte.

„Galerie der Hände“ hat Laute sein Werk genannt, dass er 1990 begann, aber wegen einer schweren Krankheit nicht vollenden konnte. 2013 starb er. Vor fünf Jahren wurde das letzte Mosaik angebracht, dann kam das Projekt zum Erliegen. Doch Heide Laute-Sies hatte versprochen, sein Werk zu vollenden, setzte alle Hebel in Bewegung. Durch Spenden und unermüdlichen Einsatz ist es nun gelungen, die fehlenden Mosaike zu installieren.

Bürgermeister Michael Sarach würdigte die 40 Spender bei einer Kaffeetafel im Peter-Rantzau-Haus für ihr Engagement: „Danke für ihre finanzielle Unterstützung. Die Galerie der Hände ist ein herausragendes Merkmal für Ahrensburg.“ Die „Galerie der Hände“ habe bereits bundesweit Aufsehen erregt. „Wir sind inzwischen in einen Urheberrechtsstreit eingetreten, weil Ausschnitte aus bekannten Kunstwerken zu sehen sind“, bedauert Sarach. Die Stadt hoffe aber auf eine gütliche Einigung.

„Ich bin froh, dass das Werk meines Mannes nun vollendet ist. Es war eine schöne, erfüllende, anstrengende Arbeit, es hat sich gelohnt“, sagt Heide Laute-Sies. Als Kunsterziehern und Bildhauerin habe sie glücklicherweise über die Fähigkeiten verfügt, die „Galerie der Hände“ zu vervollständigen – nach dem Konzept ihres Mannes. Ein besonders haftfähiger Fliesenmörtel und frostsichere Keramikfliesen sind die Grundzutaten für jedes Mosaik, das aus bis zu rund 400 Teilen besteht.

„Zunächst fertige ich eine Zeichnung des Originalmotivs an, dann werden die einzelnen Motive übertragen und aus den Kacheln geschnitten“, erzählt sie. Dazu sei schon mal eine Flex, meistens aber ein Glasschneider nötig, schmunzelt die sympathische 79-Jährige. Das komplette Mosaik wird auf den Boden gelegt und mit einer Klarsichtfolie für den Transport in den Tunnel fixiert. „Dort habe ich handtellergroße Stücke des Mosaiks herausgeschnitten und in den Fliesenrahmen geklebt“, erklärt sie den Prozess. Glücklicherweise hätten sie die Kunstwerke als Vorbild für die Mosaike gemeinsam ausgesucht, so dass sie das Werk im Sinne des Künstlers habe vollenden können.

Einige fertige Mosaike lagen noch zu Hause im Atelier, als sie 2014 bei der Stadt Ahrensburg nachfragte, ob sie weiter an der „Galerie der Hände“ arbeiten könne. „So hatte ich etwas zum Vorzeigen und konnte schließlich die Verwaltung überzeugen“, sagt sie. Diese bewilligte 21.000 Euro, der Rest sollte durch Spenden finanziert werden. „Teilweise habe ich die Flächen mit bunten Glassteinen ergänzt“, erinnert sie sich. Eine kleine „künstlerische Eigennote“ also, die ihren Mosaiken eine besondere Note verleihen. Sarach: „Der Tunnel als Galerie ist ein Prestige- und Vorzeigeprojekt in Ahrensburg und wohl ein einmaliges Kunstprojekt.“ 30 Jahre nach den ersten Planungen ist es nun fertig geworden.