Das Kreis-Jubiläum

von Rolf Blase

erstellt am 19.Sep.2017 | 18:31 Uhr

Die Geburt des Kreises Stormarn, die vor 150 Jahren mit einer modernen Kommunalverfassung begann, ist lange her und war wenig spektakulär. Am 22. September 1967 hatte der preußische König Wilhelm die „Verordnung, betreffend die Organisation der Kreis- und Disktriktbehörden sowie die Kreisvertretung in der Provinz Schleswig-Holstein“ erlassen. Daran erinnert sich heute niemand mehr, auch wenn daran erinnert wird, dass der erste Landrat zuerst in Schloss Reinbek residierte und schnell vom Dänenfreund zum Preußen konvertierte. Am morgigen Freitagabend steht der offizielle Jubiläumsempfang mit geladenen Gästen im Schloss Reinbek an. Im Jahre 1992 hatte Stormarn dort bereits das 125-jährige Bestehen gefeiert. Und man wunderte (und lobte) sich damals genau wie heute, dass kein anderer Kreis das Jubiläum zum Anlass für Feierlichkeiten und Aktionen nahm.



Konstrukt Stormarn

Was aber auch mit dem Konstrukt Stormarn zusammenhängen dürfte, dass sich zum einen auf die Stormarii bezieht, neben den Dithmarschern und den Holsten die „edelste Völkerschaft der nordelbischen Sachsen“, wie Geschichtsschreiber Adam von Bremen im 11. Jahrhundert schrieb. Zu der Zeit ist Stormarn noch das Gebiet zwischen Stör und Trave, Bille und Elbe. Gleichzeitig bezieht sich der Name auch auf die drei „stormarischen“ Ämter Trittau, Reinbek und Tremsbüttel sowie auf die noch heute bestehende Probstei Stormarn, zu der die Kirchspiele Ahrensburg, Bargteheide, Bergstedt, Eichede, Rahlstedt, Siek, Steinbek Trittau und Wandsbek gehörten.

Damit gehört Stormarn zwar ebenso wie Dithmarschen zu den wenigen Verwaltungsbezirken, die den Namen eines Volksgaues der Vorzeit bewahrt haben (www.ahnenforschung-scharnberg.de), doch anders als in Dithmarschen hat sich das Gebiet, das Stormarn heißt, stark verschoben. Der westliche und südliche Teil gehörte schon 1867 nicht mehr dazu, viele weitere südliche Teile sind lange Hamburger Gebiet, und der Norden des heutigen Kreises war damals noch nicht dabei. Sogar noch bei der Kommunalreform 1970 wurden Stormarn angestammte Gemeinden entzogen, um die neue Stadt Norderstedt zu gründen. Ziemlich fix war in all der Zeit eigentlich immer nur die östliche Grenze, der „Limes Saxoniae“.





Bei so einer Vorgeschichte kann sich ein Stormarner also nicht so als Stormarner fühlen wie der Dithmarscher als Dithmarscher. Die wirtschaftliche Dynamik des Kreises und der starke Einwohnerzuwachs tragen ebenfalls ihren Teil zu der schwierigen Identifikation bei.

So kämpft Stormarn wie vor 25 Jahren weiter um ein Kreisbewusstsein. Obwohl der damalige Kreispräsident Hubert Priemel und der damalige Landrat Dr. Wildberg beim 125. Geburtstag frohlockten: „Ein neuer Begriff hielt Einzug in die Arbeit des Kreistages und der Verwaltung: Kreisbewusstsein.“ Und wie Hans-Jürgen Perrey in seiner Festrede sagte: „Vielleicht haben wir am Ende ein völlig neues Stormarn-Gefühl ... Vielleicht ist ein verändertes kommunales Wir-Gefühl entstanden ... Wenn wir hier einen erfolgreichen Dialog in die Welt setzen, dann können wir optimistisch sein, dass wir uns in 25 Jahren zur 150-Jahr-Feier .... beglückwünschen dürfen ... “





Eine Daueraufgabe

In Bezug auf einen „kerngesunden und entwicklungsfähigen Kreis hatte Perrey Recht, mit dem Bewusstsein hapert es aber immer noch. „Das ist eine Daueraufgabe, und die wird angesichts der Individualisierung nicht leichter. Das ist ja auch ein Grund, warum wir so viele Veranstaltungen anbieten“, sagt Landrat Henning Görtz, der „durchaus den Eindruck (hat), dass dadurch mehr über Stormarn und seine Geschichte nachgedacht wird.“

Mag sein, dass wegen der schwierigen Historie auch alle Anläufe für ein Stormarner Kreismuseum im Sande verlaufen sind. Im Buch zum 125. steht eine Amtliche Bekanntmachung vom 2. Januar 1914. Text: „Nachdem der Kreistag in seiner letzten Sitzung die Errichtung eines Kreismuseums in Bad Oldesloe beschlossen hat, wird beabsichtigt, dieses Museum in dem gegenwärtig den Zwecken der Landwirtschaftlichen Winterschule dienenden Gebäude zu errichten.“ Landrat von Bonin bat die Bevölkerung auch gleich, Gegenstände abzugeben, die Nachkommen zeigen, wie die Vorfahren gelebt haben. Das ist vier Gesellschaftssysteme, zwei Weltkriege, zwei Währunssreformen und noch ein paar andere Dinge mehr her. Und doch so nah.