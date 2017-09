Reinfeld : Das Karpfenfest zieht in den Bann

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Auf dem Herrenteich ist das gleichmäßige Geräusch der ins Wasser eintauchenden Skulls zu hören. Die Reinfelder Ruderregatta zieht an diesem sonnigen Tag viele Gäste aus Nah und Fern an – so auch Seniorin Erika Grunau und ihre Tochter Ute Weichselfelder. Mutter und Tochter genießen eine Zuckerwatte, während sie den Booten auf dem Wasser zuschauen. „Es ist einfach ein herrlicher Tag, alles ist perfekt“, sagt Ute Weichselfelder, und ihre Mutter nickt zustimmend mit dem Kopf.

Die Tochter besucht ihre Mutter im am Herrenteich gelegenen Claudiushof, und Beide nutzen die Gelegenheit, das Karpfenfest zu besuchen. „Wir waren auch beim Feuerwerk am Freitagabend“, erzählt Weichselfelder und schwärmt: „Das war einfach nur fantastisch und atemberaubend. Mir kamen die Tränen vor lauter Freude.“

Diese Begeisterung kann auch Martin Huss, verantwortlich für das Karpfenfest, bestätigen. Es sei ein wirklich professionell gemachtes Feuerwerk gewesen, das sich durchaus nicht hinter dem in Travemünde oder anderswo verstecken müsste. Die Lichtformationen seien über 20 Minuten lang völlig synchron mit der Musik gelaufen – das Werk von Könnern. Die Reaktion des Publikums – die Seepromenade wimmelte nur so von Menschen – sei dann auch dementsprechend gewesen. „Nach dem Feuerwerk schienen die Zuschauer ganz ergriffen, und einige Sekunden herrschte völlige Stille. Dann brach der Applaus los“, erinnert sich Huss. Ab 19 Uhr – zu den Auftritten der bekannten Party-Bands – sei das Karpfenfest immer am besten besucht. Er strahlt: „Ich bin voll und ganz zufrieden.“ Die monatelangen Vorbereitungen hätten sich allemal gelohnt.

Während er hier und da nach dem Rechten sieht, schenkt seine Frau Nicole Huss das traditionelle Mönchsbräu im Gourmetzelt an der Promenade aus. Schon seit acht Jahren dabei ist ihr Onkel Reinhart Maziejewski, der jedes Jahr extra von der dänischen Grenze zum Karpfenfest ach Reinfeld kommt und kräftig mit anpackt. Eigentlich kommt der 70-Jährige aus dem Ruhrpott, doch ohne das traditionelle Fischerhemd, das alle 20 Ehrenamtlichen am städtischen Bierausschank tragen, gehe es natürlich nicht. Sein westfälischer Humor hält die Reinfelder bei Laune, wenn sie mit Blick auf den Herrenteich genüsslich ein Bier trinken.

Im Fischhaus herrscht großer Andrang auf die beliebten Karpfenchips mit Remouladensauce. Hier hat Maximilian Reimann alle Hände voll zu tun. Während die Kinder in den Wasserbällen auf dem Herrenteich hin- und herrollen, starten nach und nach die sechs Rudermannschaften in originellen Outfits, die sich so klangvolle Namen wie „Handelsschiffer“ oder „Pink Pirats“ gegeben haben, von der Seepromenade aus zur 13. Regatta der Reinfelder Rudergemeinschaft (RRG). Den Ruderanfängern kommt es auf das Miteinander und den Spaß an, nicht auf das Gewinnen. So geht es allen anderen Besuchern wohl auch. Die Stimmung ist heiter, die Gäste sitzen gemütlich an den Tischen, schauen aufs Wasser, bummeln über den Festplatz, kommen miteinander ins Gespräch, naschen ein Fischbrötchen, einen Hot Dog und lauschen der Musik. Friedlich und familiär – das Karpfenfest ist ein Ereignis für alle Generationen.







von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 03.Sep.2017 | 10:10 Uhr