Bad Oldesloe : Das große Benefizkonzert für die Oldesloer Bühne

Oldesloer Musik engagieren sich: Sie spielen zur Unterstützung der „Kollegen“ vom Theaterverein.

von Andreas Olbertz

01. Oktober 2018, 00:00 Uhr

Dezember 2017 – wegen eines tragischen Todesfalls werden alle Aufführungen des Weihnachtsmärchens der Oldesloer Bühne abgesagt. In der Folge fehlen natürlich die Einnahmen für die Bühnenjugend.

Befreundete Oldesloer Musiker haben spontan die Idee, mit einem Konzert zu helfen. Bei den vielen Terminen, die alle schon haben, ist dies jedoch eine schwierige Sache. Jetzt ist ein Datum gefunden : Am Sonnabend, 13. Oktober, ist es endlich soweit. Im „Old Esloe“, der kleinen Musikkneipe an der Hamburger Straße, gibt es ab 20 Uhr Livemusik für den guten Zweck. Mit dabei sind: Susanne Steenbuck (Perkussion), Henning von Burgsdorff (Gesang, E-Gitarre), Henning „Adonis“ Moss (Gesang, Gitarre) Dr. Manfred „Sean O'Brian“ Brembach (Geige, Gitarre, Gesang) und Jens Pantel (Bass, Gesang).

Über das Programm soll nicht zu viel verraten werden. Nur so viel deutet Susanne Steenbuck an: „Es wird eine bunte Mischung aus Irischer Musik, Deutschrock und deutschen und englischen Songs, die jeder gerne mitsingt. Es wird sicher für jeden Geschmack etwas dabei sein.“ Eintritt beträgt zehn Euro. Die Einnahmen gehen an die Oldesloer Bühne. Der Kartenvorverkauf im „Old Esloe“ läuft.