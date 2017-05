Das Golfspiel macht Spaß

Putt, Chip, Pitch und Drive : Die Volkshochschule Ahrensburg bietet an den Sonnabenden 10. und 17. Juni einen Workshop zum Einstieg in den Golfsport an. Die Teilnehmer lernen den Freizeitsport in der Natur kennen und bekommen ein Gespür, ob Golf etwas für Sie sein könnte. Unter Anleitung des Golflehrers Sebastian Frühwald, der von VHS-Dozent Bernhard Rieke unterstützt wird, werden die verschiedenen und die zugehörige Ausrüstung vorgestellt. Auch die wichtigsten Regeln und das Verhalten auf dem Platz gehören zum Programm. Geübt wird auf der Driving Range im Golf-Park Sülfeld, Petersfelde 4 a. Treff am ersten Kurstag ist das Büro. Gebühr für die beiden Termine (17 bis 20 Uhr ) beträgt 36,40 Euro. Platznutzung, Bälle und Schläger sind kostenlos. Die Teilnehmer sollen Sportschuhe mit Profilsohlen und dem Wetter angepasste Kleidung tragen. Die Anmeldung für den Schnupperkurs Nr. 171-40291 ist bis 1. Juni möglich.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 28.Mai.2017 | 10:48 Uhr