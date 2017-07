Reinfeld : Das Geheimnis der Löwen

Weitere Forschungen, um Licht ins Dunkel der Löwen zu bringen Adolf Moll, einer von zehn Geschwistern der Ziegelei-Familie aus Dassow, die 1880 nach Zarpen kam, wurde 1874 geboren, schrieb später ein 400-seitiges Buch über seine Familiengeschichte, das im Kreisarchiv aufbewahrt wird. Er komponierte mindestens 200 musikalische Werke, widmete sich der Sprachforschung, arbeitete als Lehrer und hielt Kontakt zu Johann Strauß, Gorch Fock und Ludwig Frahm. Verheiratet war er mit einer Bankierstochter, die wahrscheinlich im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet wurde, er lebte in Hamburg und in Wandsbek, was damals noch zum Kreis Stormarn gehörte. Nach dem Feuersturm 1943 in Hamburg floh Adolf Moll mit seinen beiden Kindern nach Bad Oldesloe, zog später nach Lübeck, wo er 1956 starb. Sein Sohn Siegfried blieb in Bad Oldesloe und machte als Architekt Karriere, sanierte das Heiligengeistviertel. „Es soll in Siegfried Molls Nachlass ein Foto geben, dass seinen Vater als stolzen Künstler vor den von ihm gefertigten Löwen zeigt“, sagt Rademacher. Der Kunsthistoriker der Fielmann-Stiftung rät, Nachforschungen anzustellen. Zudem sollen, so schreibt es der Künstler in seinen Memoiren, die Tierfiguren vor der einstigen Zarpener Mühle denen der Löwen vor dem Rathaus in Reinfeld ähneln. „Löwen vor dem historischen Reinfelder Rathaus von 1907 – davon habe ich noch nie etwas gehört“, staunt die Museumsleiterin. Drei Chroniken über die Karpfenstadt seien inzwischen verfasst worden, und keine erwähne die Löwen. Die Reinfelder Löwen sollen laut Adolf Moll aus Stein, nicht aus Ton, gefertigt worden sein. Auch hier wollen Anja Rademacher und Jürgen Ostwald weiter forschen, um das Geheimnis der Statuen ans Licht zu bringen. fsh