Bargfeld-Stegen : Das ganz besondere Festival

Ein kleines Rock- und Pop Open Air, das zugleich eine Art Dorffest ist? Würden professionelle Event-Planer versuchen, so ein Konzept zu entwerfen, würden sie vermutlich scheitern. Zu unterschiedlich wären die Ansprüche der unterschiedlichen Generationen und Geschmäcker. Und doch: Dieses Konzept geht in Bargfeld-Stegen seit nunmehr zehn Jahren erfolgreich auf. Das soll bei der Jubiläumsausgabe ab heute um 19 Uhr gefeiert werden.

Vielleicht ist der Erfolg darin begründet, dass sich die Idee zum „Bandfestival Bargfeld Stegen“ vor einem Jahrzehnt eher zufällig ergab. Da stand noch eine Bühne von einer Vereinsfeierlichkeit, der Familientreff fragte sich, wie man sie an dem Tag sinnvoll bespielen könnte – das Festival auf dem Dorfplatz war geboren. Schnell bildeten sich Besonderheiten daraus. So zum Beispiel die Zwischenacts, die in den Umbaupausen spielen und sich zum Fixpunkt der Veranstaltung entwickelten. Zahlreiche Künstler oder Bands aus der Region nutzten diese Möglichkeit.

Aber: Auf diesem Festival spielen auch Bands und Solokünstler , die eigens anreisen. Immer liegen dem Orga-Team dutzende Bewerbungsdemos vor, das nach musikalischem Geschmack entscheidet und auch anfragt, ob man bereit ist, ohne Gage aufzutreten.

Selbst Bands, die sonst relative hohe Honorare fordern, machen nach eigenen Angaben gerne Abstriche. „Viele Bands bewerben sich erneut, nachdem sie bei uns aufgetreten sind. Das zeigt, dass sie sich auf unserer Bühne wohl fühlen und sich selbts die lange Anreise lohnt“, sagt Carsten Schütz, der für die Bandbetreuung zuständig ist.

So ein Publikum wie in Bargfeld findet Musiker in dieser Mischung sehr selten vor. In Bargfeld kommen nämlich jung und alt und unterschiedlichste Geschmäcker zusammen. Kurzum: Das Bargfeld-Stegen Bandfestival ist tatsächlich ein Event für die komplette Familie vom Kleinkind bis zum Senior. Unterstrichen wird der Familienfaktor durch den großen Flohmarkt, der traditionell den zweiten Festivaltag eröffnet. Ebenso gehört der Auftritt des Bargfelder Jugendorchesters (13 Uhr) parallel zum Flohmarkt am Sonnabend fest dazu.

Musikalisch können sich die Gäste des Festivals – auch beim Jubiläum ganz ohne Eintritt – auf einige bereits bekannte Namen freuen. Die Bands Suzen’s Garden, Venterra, C for Caroline, Bandgeschwister und Schreiber sind zum wiederholten Male mit von der Partie auf dem Dorfplatz. „Laut gedacht“ aus Hamburg spielen am Freitag ab 19 Uhr als erste Band des Festivals. Neu dabei sind auch „Weltraum Power“ aus Berlin, die ebenfalls am ersten Festivaltag zu sehen sein werden. Die Bargteheider Sängerin Lioba Suchomel war bereits früher mit ihrer Band „Trying Empire“ dabei und kommt nun mit „Lioba“ am Sonnabendnachmittag zurück nach Bargfeld. Sie ist weiterhin im Soul-Pop unterwegs. Erstmalig kann sich die Oldesloer Coverband „Squires and Maid“ auf einen Gig auf dem familiären Festival freuen. Sie spielen am Sonnabendnachmittag um 15.50 Uhr.

Das Festival beginnt am heutigen Freitag um 19 Uhr, der zweite Festivaltag beginnt dann um 13 Uhr.

Für das leibliche Wohl sorgen erneut die Veranstalter vom Familientreff Am Sonnabend endet das zehnte Festival in Bargfeld Stegen dann mit dem Auftritt der Segeberger Band „Schreiber“.