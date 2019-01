Todendorf : „Das funktioniert gut“

„Pop trifft Schlager“: Chor und Musikzug sind diesen Sonnabend im Gleichklang.

von st

29. Januar 2019, 17:46 Uhr

Reinfeld |

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Todendorf und der Chor der Musikschule Lass, „Poptones“, wollen etwas Neues probieren. Die Idee ist, dass der Chor gemeinsam mit dem Musikzug an einem Abend die Zuhörer mit ihren Liedern verzaubert. Am Sonnabend, 2. Februar, ab 19 Uhr findet das Konzert im Mehrzweckhaus Todendorf, Am Rönnbaum 14, statt. Als Eintritt wird um eine Spende gebeten.

„Die Auswahl der Lieder war nicht einfach“, sagten die stellvertretende Musikzugführerin Guni Strangmeyer und Chorleiterin Helen Stock. „Pop trifft Schlager“, eine neue Erfahrung für beide Gruppen. Lieder, von „Earth Song“ über „California Dreaming“, präsentiert von einem Chor, begleitet vom Klavier, bis „Griechischer Wein“ und „Down Town“ gespielt vom Musikzug aus hauptsächlich Blasinstrumenten. Die Chorleiterin und der Stabführer aber sind sich sicher: „Das funktioniert und zwar richtig gut.“ Guni Strangmeyer, die im Musikzug und im Chor aktiv ist, hat den Bürgermeister der Gemeinde schnell davon überzeugen können, dass dieses Konzert in Todendorf stattfinden muss. Die Sängerin Julia Seel wird den musikalischen Abend moderieren, und in der Pause bietet die Feuerwehr Todendorf Erfrischungen und kleine Snacks zum Kauf an.