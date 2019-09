Das erste Service-Büro ist fertig

Lübeck-St. Jürgen: Testbetrieb im Hochschul-Stadtteil, Standort Moisling folgt im Dezember

24. September 2019, 13:44 Uhr

lübeck | Eine echt gute Nachricht: In der Hansestadt Lübeck wurde gestern das erste Stadtteil-Büro eröffnet. Bis zum 1. November gibt es einen Testbetrieb, danach können alle Lübecker das Bürgerbüro im Hochschulstadtteil nutzen. Einen Monat später folgt der Standort in Moisling.

Eine große Einweihungsfeier gab es nicht. Lübecks Autohändler wurden informiert, dass sie ihre Kfz-Zulassungen in Zukunft am neuen Standort in der Carl-Gauß-Straße 9 erledigen können. Die Händler sind die Testgruppe, ob die Abläufe und die Technik inklusive des neuen Kassenautomaten funktionieren.

Laufen die Systeme stabil, können alle Lübecker ab dem 1. November einen Termin im neuen Büro buchen. Geöffnet ist die Außenstelle des neuen Stadtteil-Büros dann mittwochs von 14 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Im Stadtteil-Büro Moisling finden zurzeit noch Malerarbeiten statt. Hier ist die Eröffnung am 1. Dezember dieses Jahres geplant, anschließend folgt der Standort Kücknitz. Das neue Zentrum in der Königspassage wird im ersten Quartal 2020 an den Start gehen. In Travemünde gibt es weiterhin Probleme mit dem Schulrat, der eine Unterbringung in der Stadtschule ablehnt. In St. Lorenz-Nord fehlen weiterhin geeignete Räume.

Die Schließung der Stadtteil-Büros im Jahr 2013 bezeichnet der heutige Bürgermeister Jan Lindenau als Fehler. Die damals erhofften Einsparungen gab nämlich nicht.