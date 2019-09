Reinfeld | Auf einem fliegenden Teppich schwebt das Ensemble Kammerpop am Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr, bei ihrem Konzert in der Matthias-Claudius-Kirche über die Märchenlande. Zwölf Musiker schwelgen in Kindheitserinnerungen und erkunden neue Klanglandschaften. Mit Melodien aus Leinwand-Hits von Pinocchio über Aladdin bis hin zu Klezmer und märchenhaften Eigenkompositionen verzaubern Sopranistin Lara-Sophie Scheffler und Rockröhre Monique ihr Publikum, begleitet von einem zehnköpfigen Orchester um den Jazzpianisten Sven Rieper.

Kammerpop verbindet Gegensätze, schlägt Brücke zwischen Popularmusik und Klassik. Bei Kammerpop trifft Barockgeiger auf Rockgitarristen, Akkordeon auf Fagott, Rockröhre auf Opernsängerin: Zehn sehr unterschiedliche Musiker auf der Suche nach dem gemeinsamen Klang. Die Fäden zieht Jazzpianist und Notenschreiber Sven Rieper. Die Musiker des Ensembles spielen regelmäßig mit bekannten Orchestern oder Solisten oder treten auf den Festivalbühnen Deutschlands und darüber hinaus auf. Die Spielfreude ist förmlich ansteckend. Mehr Info unter www.kammerpop.de.