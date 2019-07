von Patrick Niemeier

08. Juli 2019, 17:11 Uhr

Bad Oldesloe | Mit einem abgerissenen Werbeschild auf dem Boden der Fußgängerzone endet die Geschichte der Bäckerei Schmidt in Oldesloe nun auch optisch endgültig. Nachdem in der ehemaligen Filiale in der Mühlenstraße vor Monaten die Bäckerei „Tackmann“ eröffnet hat, ist nun auch ein Nachmieter für die seit Sommer 2018 leerstehende Filiale in der Hindenburgstraße ein Nachfolger gefunden. Hier eröffnet heute das „Cafe Cevo“. Die Bäckerei Schmidt war 1957 gegründet worden.