„Das Ehrenamt macht keine Ferien“ und Jugendwehr Barnitz profitiert

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 22.Nov.2017 | 12:18 Uhr

Sommerzeit ist Ferienzeit – doch viele Menschen schwitzen auch in ihren freien Wochen für den guten Zweck weiter. All denjenigen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, dankten die schleswig-holsteinischen Sparkassen und R.SH in den Sommerferien 2017 wieder mit der großen Aktion „Das Ehrenamt macht keine Ferien“.

Gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Organisationen konnten sich im Rahmen der Aktion bewerben, um Unterstützung für ihre Projekte zu erhalten. Insgesamt wurden 18 wohltätige Institutionen in sechs Ferienwochen ausgewählt und den Hörern vorgestellt. Ihnen erfüllten die Sparkassen und der Radiosender ihre Wünsche aus Mitteln des Los-Sparens der schleswig-holsteinischen Sparkassen.

Im Kreis Stormarn durfte sich nun die Jugendfeuerwehr Barnitz bei Reinfeld über eine Förderung aus dieser Aktion freuen. Die örtliche Wehr hat eine sehr aktive Jugendabteilung, die sich über regen Zulauf freuen konnte. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Verantwortlichen bei Ausstattung und Material an gewisse Grenzen stoßen würden. Darum der „Herzenswunsch“ der Verantwortlichen: Ein neues Zelt sowie neue Feldbetten für die Mädchen und Jungen. Als Dank für ihr Engagement, das auch vor der Ferienzeit nicht Halt macht, erhielt die Jugendfeuerwehr Barnitz eine Fördersumme in Höhe von 2980 Euro, die sie für Zelt und Feldbetten verwendet hat.

Svenja Bartheidel, Leiterin der Filiale Reinfeld der Sparkasse Holstein: „Die Arbeit, die vielerorts geleistet wird – auch und gerade dann, wenn andere in den Urlaub fahren und ihre Freizeit genießen, – ist vorbildlich und verdient Anerkennung. Das gilt in hohem Maße auch für die Jugendfeuerwehr Barnitz!“ Anne-Christine Krauß, stellvertretende Jugendwartin, die sich besonders für den Feuerwehrnachwuchs engagiert, bedankte sich: „Wir freuen uns sehr über diese finanzielle Unterstützung, die es möglich macht, dass so viele junge Menschen ihrer Leidenschaft und ihrer Lieblingsbeschäftigung mit dem neuen Material nun noch engagierter nachgehen können“.