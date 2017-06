Bad Oldesloe : Das Café rockt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Musik verbindet Generationen. Das gilt nicht nur für die Musiker, sondern auch für das Publikum. Mehrere Jahrzehnte lang waren unterschiedliche Musikkneipen in Bad Oldesloe Anlaufpunkt für Fans von Rock- bis Folkmusik. Doch nach und nach schlossen die Kneipen ihre Türen. Die kleinen, beliebten Bühnen und Auftrittsmöglichkeiten wurden weniger. Die Oldesloer Musikszene in ihrer unterschiedlichsten Ausprägung ist aber auch 2017 noch sehr aktiv.

Mit einem „Rock-Café“-Abend im Kub soll nun ein wenig die Stimmung der „Musikkneipen-Jahre“ wiederbelebt werden. Der im Kub beheimatete Klangstadt-Verein lädt gemeinsam mit zahlreichen Musikern aus der Kreisstadt am morgigen Freitag ein. Mit dabei sind – passend zum Motto – mehrere „local heroes“ der Oldesloer Szene. So Henning „Adonis“ Mross, Henning von Burgsdorff – zusammen bekannt als „Henning&Henning“, Manfred „Séan O’Brian“ Brembach, die „Boy Kott Band“, Mitglieder der Band „Squires and maid“, Nachwuchstalent Sophie und Blues-Mann Kai Brockmann. „Es wird ein abwechslungsreicher und hörenswerter Abend“, so Patrick Niemeier, Vorsitzender von Klangstadt, der als Gastmusiker ebenfalls bei einzelnen Songs auf der Bühne zu hören sein wird. „Viele der Musiker kennen sich seit Jahren und aus verschiedensten Formationen und freuen sich darauf, in dieser bisher einmaligen Session zusammen spielen zu können. Sie zählen zu denen, die in den 1980er und 90er Jahren die lokale Bandszene be- und gelebt haben, lange bevor es Klangstadt oder das Kub gab“, sagt Niemeier: „Andere – so wie Sophie – stehen für die jüngere Generation, die auch auf den Bühnen zum Glück nachrückt.“

>Der „Rock-Cafe“-Abend beginnt am 2. Juni ab 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf in der Stadtinfo im Kub 5 Euro, an der Abendkasse 8 Euro. Schüler und Studenten zahlen nur 3 Euro sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse.

von Andreas Olbertz

erstellt am 01.Jun.2017 | 13:59 Uhr