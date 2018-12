Bad Oldesloe : Das Beste zum Schluss: Ausverkauftes „Heimspiel“

Oldesloer Popband begeistert 1500 Fans in der Stormarnhalle / Erste neue Songs vorgestellt.

von Patrick Niemeier

30. Dezember 2018, 15:30 Uhr

Die freudige Anspannung ist in den Backstageräumen deutlich zu bemerken. Egal auf wie viele andere Bühnen die Oldesloer Popband „Jeden Tag Silvester“ im Jahr gestanden hat – das „Jahresabschlusskonzert“ in der Heimatstadt ist immer noch besonders. „Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass hier heute Abend 1500 Leute in der Halle stehen. Das ist schon Wahnsinn. Wir freuen uns einfach riesig“, sagt Drummer Tom Rieken.

Sänger Bertram Ullrich geht derweil die Ansprache nochmal durch, die er gleich halten wird. Denn die Vorband „Antiheld“ aus Stuttgart hat kurzfristig abgesagt. Der Sänger hat Bettruhe verordnet bekommen. Für Ersatz ist gesorgt, dass will Ullrich gleich bekanntgeben. Alexander Knappe springt ein. Der Sänger, der bereits drei Alben in den deutschen Charts, platzieren konnte, ist überregional sogar bekannter als die Hauptband, aber sich nicht zu schade, für fünf Songs den Supportact zu geben. Er begeistert sein Publikum mit einigen seiner bekannteren Lieder, deren Videos auf Youtube zum Teil millionenfach geklickt wurden.

„JeTaSi“ verwandeln schließlich die Halle in eine große Party mit Songs wie „Am Wasser“ oder „Giganten“. Mit „Blau“, „Copperfield“, „Die Band auf der Titanic“ und „Euphorie“ gibt es auch Einblicke in das dritte Album, das Ende Mai erscheinen soll und mit einem Releasekonzert in der Lübecker Muk (24.5) gefeiert wird.

JeTaSi beweisen bei ihrem Heimspiel erneut, dass ihre Musik – die teilweise an eine deutsche Version von Coldplay erinnert – sich nicht vor den Stars ihrere Szene wie Andreas Bourani, Max Giesinger, Mark Forster und Co. verstecken müssen.

Veranstalter Benjamin Rodloff (LED Events) zeigte sich hoch zufrieden: „Ausverkauft in der Heimatstadt. Was will man mehr?!“