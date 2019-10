Großhansdorf : Daniel Günther sagt Bauern Unterstützung zu

Beim Kreisparteitag der CDU äußert sich der Schleswig-Holsteins Ministerpräsident zur Agrarpolitik.

27. Oktober 2019, 13:54 Uhr

Großhansdorf | Hoher Besuch in Großhansdorf: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Kreisparteitag der CDU Stormarn besucht. Bei der Gelegenheit sagte der Unionspolitiker den Landwirten seine Unterstützung zu. In einer Rede hatte sich der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, Friedrich Klose, zuvor über mangelnde Unterstützung aus Gesellschaft und Politik beklagt.

Viele Themen standen am Wochenende beim CDU-Kreisparteitag auf der Tagesordnung. Anwesend waren 109 stimmberechtigte Mitglieder. Neben den obligatorischen Wahlen standen verschiedene Anträge wie die Forderung einer Einführung von Kennzeichenscannern zur Verfolgung von Straftaten für die Polizei, die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes, die Übernahme von Sozialpädagogen an Schulen in den Landesdienst oder die Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs auf der Tagesordnung. Nicht auf der Agenda stand die Agrarpolitik, trotzdem dominierte die Frage, wie Landwirtschaft umweltfreundlicher werden kann, ohne die Bauern zu ruinieren. Vor ein paar Tagen hatten bundesweit Bauern gegen immer strengere Umweltauflagen demonstriert.

Bauern-Vorsitzender Friedrich Klose ist sauer: „Artensterben, Pestizide, Massentierhal-tung, wir werden für alles verantwortlich gemacht.“ Er beklagte in seiner Rede einen schwindenden Rückhalt aus Gesellschaft und Politik. So gebe es immer strengere Richtlinien. Aber die Rechnung müssten die Bauern zahlen und „die stehen schon jetzt mit dem Rücken zur Wand.“

Ministerpräsident Daniel Günther will sich für die Landwirte einsetzen: „Wir wollen Umweltschutz mit den Bauern und nicht gegen sie. Mir ist bewusst, wie enorm wichtig die Landwirtschaft für Schleswig-Holstein ist.“ Er machte deutlich, dass die Landwirte nicht allein für die Probleme verantwortlich sind. So müsse es auch bei den Verbrauchern ein Umdenken geben.

Auch der Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann warnte in seinem „Bericht aus Berlin“ vor einer „ideologischen Debatte“, in der es nicht mehr um Fakten gehe: „Die Landwirte werden für die Probleme verantwortlich gemacht und gleichzeitig wollen Verbraucher günstige Preise im Supermarkt.“

Eine Lösung müsse gesamtgesellschaftlich stattfinden. Und auch finanziell sollen die Bauern nicht allein gelassen werden. So werden Bund und Länder künftig 25 Millionen Euro jährlich für den Ausbau von Ställen zur Verfügung stellen und weitere 82 Millionen für den Insektenschutz.