Stapelfeld : Dacharbeiten: Hecke, Carport und Auto brennen

27. September 2018, 11:53 Uhr

Dumm gelaufen! Bei Dachdeckerarbeiten geriet gestern in Stapelfeld in der Straße Hinter der Schule zunächst eine Hecke und ein Carport in Brand. „Vor der Schlechtwetterperiode wollte ich noch das Dach meines Carports reparieren lassen, weil es ein Leck hatte. Nun hat sich das wohl erledigt“, sagte Thorsten Röhling, als er an der Brandstelle eintraf. Der Mann hatte einen Dachdecker beauftragt, doch dann ging wohl etwas schief. Beim Entfernen der alten Dachpappe geriet die hohe Hecke des Nachbargrundstücks in Brand. Die Flammen erfassten das Dach des Carports und schließlich brannte auch ein dort abgestellter Skoda Octavia Kombi komplett aus. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute die Flammen mit Wasser und Schaum ab. Die Polizei ermittelt.