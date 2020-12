3. Liga : Da war mehr drin für den VfB Lübeck

Dezimierter VfB Lübeck trennt sich 1:1 von Magdeburg, nachdem Riedel den Siegtreffer in der Nachspielzeit vergibt.

von Sascha Sievers

12. Dezember 2020, 16:18 Uhr

Lübeck | Ein Wechselbad der Gefühle durchlebte Rolf Landerl bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank des VfB Lübeck. Nach Corona-Infektion, Quarantäne und zwei verpassten Partien in der 3. Liga dürfte dem 45-Jährigen sein 141. Spiel als Coach der Grün-Weißen länger in Erinnerung bleiben. Vom 1. FC Magdeburg trennte sich der Aufsteiger 1:1 (1:1) – nach verspielter Führung, einem Platzverweis für Yannick Deichmann und einem verschossenen Elfmeter von Florian Riedel in der Nachspielzeit.

„Für die Moral war der Punkt in Unterzahl natürlich super“, sagte der VfB-Coach, der aber auch gestand: „Natürlich tut es weh, dass wir nicht drei Punkte eingefahren haben, nachdem wir am Schluss noch einmal die Möglichkeit dazu bekommen haben“, sagte der Österreicher, der Florian Riedel keinen Vorwurf machte: „Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.“

Drei personelle Veränderungen nahm Landerl im Vergleich zum 1:1 in Ingolstadt vor: Für Martin Röser, Marvin Thiel und Sven Mende rotierten zu Beginn der dritten englischen Woche Soufian Benyamina, Pascal Steinwender und Nico Rieble in die Startformation. Mirko Boland übernahm für Mende die Position vor der Abwehr, Deichmann rückte aus dem Angriff zurück ins Mittelfeld, sodass Steinwender von Beginn an in vorderster Front neben Benyamina ran durfte.

Und der flinke Steinwender war es auch, der den ersten Warnschuss abgab. Sein Versuch aus 18 Meter aber ging über den vom Ex-Lübecker Morten Behrens gehüteten Gäste-Kasten (3.). Einem frühen Führungstreffer deutlich näher kam zwei Minuten später Benyamina – nach einer Ecke von Thorben Deters klatschte sein Kopfball an den Pfosten.

Die Magdeburger näherten sich nach elf Minuten erstmals dem Lübecker Kasten an. Ein direkter Freistoß von Andreas Müller aus 17 Metern zischte knapp vorbei (12.). Kurz darauf hielt Christian Beck in eine Müller-Hereingabe den Fuß, brachte aber keinen gezielten Abschluss zustande (17.). Als es so schien, als würden die Gäste besser ins Spiel finden, ging der VfB in Front: Steinwender wurde im Strafraum von Daniel Steininger von den Beinen geholt. Benyamina scheiterte zwar per Elfmeter an Behrens, den Abpraller versenkte Boland zum 1:0. Die Führung aber hatte nur kurz Bestand: Müller setzte sich im Strafraum entschlossen gegen Osarenren Okungbowa durch. Tommy Grupe konnte zunächst noch auf der Torlinie klären, im zweiten Versuch aber drückte Raphael Obermair den Ball per Kopf zum Ausgleich über die Linie (26.).

Was folgte, war ein ausgeglichenes Spiel, wenig Strafraumszenen und vielen Fehlpässen auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Gäste eine optische Überlegenheit und einige Abschlüsse: In Folge eines Freistoßes hatte Thore Jacobsen viel Platz – seinen Schuss aus 18 Metern lenkte Raeder zur Ecke (52.). Zwei Minuten später war der VfB-Keeper auch gegen Steininger Sieger, der es aus spitzem Winkel probierte. Die Grün-Weißen traten offensiv erst in der 59. Minute wieder in Erscheinung: Grupe köpfte nach einem Eckball das Leder über den Kasten.

Kurz darauf kassierte Deichmann wegen wiederholten Foulspiels in seinem 112. Spiel für den VfB erstmals die Gelb-Rote Karte (63.). Mit der Überzahl aber wussten die Magdeburger lange Zeit nichts anzufangen. Die dezimierten Gastgeber verteidigten kompakt und offenbarten kaum Lücken.

Erst kurz vor Schluss ergaben sich doch noch Möglichkeiten: Florian Riedels Versuch, nach einer Flanke per Kopf zu klären, stellte Raeder auf die Probe. Doch der VfB-Keeper fischte den Ball sensationell aus dem Winkel (85.). Drei Minuten später blockte Mende zudem in höchster Not einen Drehschuss von Beck.

In der Schlussminute bekam der VfB aus dem Nichts die Chance zum Siegtreffer. Grupe wurde im gegnerischen Strafraum von Korbinian Burger von den Beinen geholt. Den Strafstoß von Riedel aber parierte Behrens, sodass es am Ende beim 1:1 blieb.

Statistik

VfB Lübeck – 1. FC Magdeburg 1:1 (1:1)

VfB Lübeck: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Boland (38. Mende) – Deters, Deichmann, Zehir, Rieble – Steinwender, Benyamina (67. Thiel)

1. FC Magdeburg: Behrens – Ernst (80. Rorig), T. Müller, Bürger, Bittroff – Jacobsen, A. Müller – Conteh (86. Brünker), Steininger (80. Bertram), Obermair – Beck.

SR: Patrick Alt (Illingen) – Zuschauer: keine.

Gelb-Rote Karte: Deichmann (63., wdh. Foulspiel)

Tore: 1:0 Boland (22./Elfmeter-Nachschuss), 1:1 Obermair (26.)

Besondere Vorkommnisse: Behrens pariert Foulelfmeter von Riedel (90.+2)