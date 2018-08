Stormarn : Cyclassics: positives Fazit

Die Rad-Großveranstaltung führte erstmals durch Stormarn. Nach Bedenken und Problemen im Vorfeld lief am Renntag alles glatt.

von shz.de

19. August 2018, 17:14 Uhr

Fünf Jahre lang ist Jürgen Lamprecht bei den Cyclassics mitgefahren, dann, vor zehn Jahren, hörte er auf. Da war er 72. Gestern stand der 82-Jährige in Ahrensburg an der Rennstrecke und feuere die Radfahrer lautstark an. „Einige haben den falschen Gang drin!“, beoachtete er fachkundig, wie sich manche an der kleinen Steigung abmühten. Dreimal pro Woche trainierte er damals jeweils 50 Kilometer, dann verkauftet er alles. „Damit ich nicht rückfällig werde.“

Zum ersten Mal führten die Cyclassics mit Start und Ziel in Hamburg durch den Kreis Stormarn. Rund 18 000 Hobby-Radler und Profis gingen am Sonntag in Hamburg an den Start. Die westliche Strecke führte über Ahrensburg, Großhansdorf, Hoisdorf, Lütjensee und Grönwohld nach Koberg und vor dort zurück über Köthel, Hamfelde, Kuddewörde Friedrichsruh, Aumühle und Reinbek nach Hamburg.

„Wir finden das gut“, sagte das Ahrensburger Ehepaar Brigitte und Dieter Tiedemann. „Wir gucken immer die Tour de France und auch andere Radrennen, jetzt erleben wir so etwas einmal live.“ Brigitte Tiedemann benutzt das Rad auch für die Arbeit: Sie trägt das Stormarner Tageblatt aus.

Einige Meter weiter steht eine aufgeregte Christine Matthies mit einer Trillerpfeife. „Er hat weiße Kniestrümpfe an. In der nächsten Gruppe ist er bestimmt dabei, hofft sie, doch es dauerte doch noch ein paar Gruppen länger bis ihr Ehemann Peter vorbeikam. Der 62-Jährige fuhr die Cyclassics zum zehnten Mal mit. Im dichten Pulk erkannte ihn seine Frau erst im letzten Moment. Auch viele Nachbarn von Peter Matthies standen in der Fankurve - mit Kaffee und Schildern, auf denen in großer Schrift „Peter“ stand. Unmittelbar an der Grenze zu Großhansdorf wartete viele Schaulustige auf die Fahrer und spornten jeden mit Applaus und lautstarken Rufen an.

„Wir machen eine neue Erfahrung in Stormarn. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung hatten wir noch nie“, beurteilte Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß die Großveranstaltung positiv. Es habe zwar einige Beschwerden von Anwohnern an der Rennstrecke, die befürchteten ihr Grundstück nicht mehr verlassen zu können, aber diese Bürger haben wir beruhigt“, sagt Voß. Überwiegend seien die Großhansdorfer positiv eingestellt

Infos über die Streckenführung und möglicher Behinderungen seien im Vorfeld in den Tageszeitungen veröffentlicht worden. Jeder Anwohner habe sich rechtzeitig darauf einstellen können“, sagte Frank Milewsky, der in Großhansdorf an der Strecke wohnt. „Das Radrennen ist ein Highlight für den Kreis und für unsere Gemeinde Großhansdorf sowieso“, fand Wilfried Vogel . Auch Ute Hahner fand es „toll, dass ein Großstadtereignis durch unser Großhansdorf zieht.“

Für eventuelle Notfälle hatte sich eine Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr mit neun Mann an der Wache am Wöhrendamm platziert. „Damit wir im Alarmfall sofort ausrücken können“, auf“, sagte Gemeindewehrführer Andreas Biemann.

Insgesamt gab es nur 15 Stürze, davon keinen bei den Profis. Jürgen Funk, Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, zog ein positives Fazit und hob die gute Zusammenarbeit alle Beteiligten hervor. Aus dem Direktionsbereich waren 125 Polizisten im Einsatz.