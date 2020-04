Covid-19: Zwei Heimbewohner verstorben

Avatar_shz von Patrick Niemeier

19. April 2020, 15:47 Uhr

Bad Oldesloe | Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Wohnpark für Demenzkranke und psychisch auffällige Senioren in Rohlfshagen (Rümpel), sind nun zwei weitere der infizierten Bewohnerinnen verstorben. Es handele sich dabei um zwei Frauen der Altersgruppe über 75 Jahre, gab der Kreis Stormarn am Sonntagnachmittag bekannt. Damit sind insgesamt drei infizierte Personen in der Einrichtung verstorben. Insgesamt ist das Virus mittlerweile bei 57 der 70 Bewohner nachgewiesen worden. Auch 21 der 60 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Die Einrichtung steht unter Quarantäne. Außerdem ist in Stormarn ein weiterer infizierter Mann aus der Altersgruppe der über 80 -Jährigen verstorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis auf nunmehr acht. 23 Stormarner befinden sich aktuell in klinischer Behandlung. 196 Mitbürger aus dem Kreis sind in häuslicher Quarantäne.