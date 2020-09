Fußball-Oberliga : Coronavirus bremst Preußen Reinfeld aus

Fünf Oberliga-Fußballer des SV Preußen Reinfeld befinden sich in Quarantäne. Das Spiel in Oldenburg fällt daher aus.

22. September 2020, 12:29 Uhr

Kreis Stormarn | Die ersten Punkte der neuen Saison in der Fußball-Oberliga sind vergeben. Der SV Preußen Reinfeld aber wird noch warten müssen, bis er Zählbares auf sein Konto bringen kann. Nach einem spielfreien Wochenende war zwar für Mittwoch das erste Saisonspiel beim Oldenburger SV geplant. Die Auftaktpartie der Stormarner aber wurde abgesagt. Grund: Das Gesundheitsamt hat fünf Spieler des SV Preußen in Quarantäne geschickt.

Einige Akteure des Oberligakaders hatten am Dienstag der vergangenen Woche Kontakt mit einem Spieler der zweiten Herrenmannschaft des SVP, der im weiteren Verlauf der Woche positiv auf Corona getestet wurde. „Keiner unserer Spieler klagt über irgendwelche Symptome. Wir haben trotzdem den Trainingsbetrieb beider Herrenteams bis einschließlich 29. September eingestellt“, erklärte Reinfelds Sportliche Leiter, Jan-Henrik Schmidt , der befürchtet hatte, dass die Pandemie seinen Fußballern früher oder später noch einmal einen Strich durch die Rechnung machen würde: „Die Einschläge kamen einfach näher, zuletzt gab es ja bereits in der Landesliga Holstein zwei Vorfälle.“ Auch beim VfL Oldesloe schlug das Virus zu, Spiele der ersten und zweiten Mannschaft wurden zuletzt abgesagt.

„Die Jungs sind total niedergeschlagen, alle hatten sich natürlich auf den Punktspielstart gefreut“, sagte Preußen-Coach Pascal Lorenz, der den Oldenburger SV zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen Eutin beobachtet hatte.

Am Sonntagnachmittag hatten die Lorenz-Schützlinge noch einen letzten Test vor dem geplanten ersten Oberliga-Auftakt absolviert. Beim Hamburger Oberligisten VfL Lohbrügge verloren die Stormarner mit 0:1, boten allerdings über weite Strecken eine gute Leistung.

„Wir haben sehr gut Ansätze gezeigt und dem Gegner aus dem Spiel heraus keine Chancen ermöglicht“, erklärte Lorenz. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang den Hamburgern allerdings nach einem Eckball durch Pascal Bäker der Führungstreffer. Im zweiten Abschnitt dominierten die Schleswig-Holsteiner zwar das Geschehen, betrieben allerdings Chancenwucher, sodass es beim 0:1 blieb.

Während die Preußen nun eine Zwangspause einlegen, kann Kreisrivale SV Eichede mit einem Auswärtssieg am Mittwoch (Anstoß 19.30 Uhr) die Tabellenführung behaupten. Die Eicheder, die ihr Auftaktspiel gegen den FC Dornbreite deutlich mit 6:0 für sich entscheiden konnte, sind um 19.30 Uhr bei Aufsteiger TSV Pansdorf zu Gast, der dem PSV Neumünster am ersten Spieltag auswärts ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt hat. Die Schützlinge von SVE-Trainer Denny Skwierczynski treten die Reise ins benachbarte Ostholstein, wo 300 Zuschauer zugelassen sind, zwar mit Rückenwind an, erwarten allerdings alles andere als eine leichte Aufgabe. „Das wird ein schweres Spiel, Pansdorf hat eine unangenehme Mannschaft“, stellt sich Skwierczynski auf erhebliche Gegenwehr ein.