Wochenrückblick Stormarn : Corona-Maßnahmen, ein LKW in der Wohnzimmerwand und der Poggensee

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

25. April 2021, 20:35 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Wochen nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 18. bis 25. April besonders interessierten.

Strengere Corona-Regeln

Patrick Niemeier

Dass der Corona-Inzidenzwert in dieser Woche gleich fünf Tage am Stück überschritten wurde, sorgte nicht nur für Sorgenfalten, sondern auch für härtere Maßnahmen und zum ersten Mal auch für eine Ausgangsbeschränkung in Stormarn. Die Polizei kündigte mehr Kontrollen an. Die Artikel zu dem Thema wurden besonders häufig gelesen.

Tödlicher Unfall auf der K81

Peter Wüst/rtn

Bei einem Unfall in Tangstedt verstarb am Freitag, 23. April, ein 44-Jähriger aus dem Kreis Segeberg. In einem weiteren Fahrzeug überlebte eine Hund den Unfall nicht. Die Unfallursache wird untersucht.

Doch eine Rettung für das bewachte Freibad Poggensee in Sicht

Überraschend gab es im Sonder-Hauptausschuss der Stadt Bad Oldesloe eine Kehrtwende. Eine Mehrheit aus rot-rot-grün und Stadtfraktion stimmte dafür für 160.000 Euro einen Dienstleister zu engagieren, der den Badebetrieb im Freibad Poggensee sicherstellt. Vom Tisch ist dabei eine Campingplatz-Lösung. Das war ausdrücklicher Wunsch von SPD und Grünen.

LKW bricht durch Wohnzimmerwand

Peter Wüst/rtn

In Bargteheide brach ein Lkw durch eine Wohnzimmerwand. Mehrere Bewohner erlitten einen Schock, blieben aber zum Glück körperlich unverletzt. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Auch eine Bushaltestelle hatte er zuvor überfahren.