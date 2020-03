Stadtverwaltung Bad Oldesloe : Corona-Krise: Die Zeit jetzt möglichst nutzen

Beispiel Bad Oldesloe: Stadtverwaltungen arbeiten neben der Corona-Herausforderung normal weiter.

22. März 2020, 12:36 Uhr

Auch wenn es keinen Publikumsbetrieb in der Oldesloer und den anderen Verwaltungen und den öffentlichen Einrichtungen gibt, sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sehr aktiv. „Das ist ja kein Urlaub. Wir haben durchaus eine Menge zu tun“, betont Bürgermeister Jörg Lembke. Vor allem im Bereich des Ordnungsamts fallen aktuell natürlich viele Arbeiten an. Er erlebe die Mitarbeiter motiviert und sich den Herausforderungen stellend. „Man merkt, dass sie das auch gerne machen“, so Lembke. „Insgesamt sieht es jetzt gerade noch so aus, dass wir eher Überstunden auf- als abbauen. Aber ich denke, es wird auch noch in den nächsten Wochen möglich sein, dass in manchen Bereichen Überstunden abgebaut werden “, so Lembke. Er plane aktuell Mitarbeiter aus einigen Bereichen in denen momentan weniger Arbeitsanfall sei, in andere Bereiche einzusetzen. „Die Schulsozialarbeiter haben natürlich jetzt nichts zu tun. Aber wir können sie durchaus in anderen Bereichen gebrauchen. Das gilt auch für andere Mitarbeiter“, so Lembke. Angesichts der Gesamtsituation sei es natürlich schwierig, von positiven Nebeneffekten zu sprechen, aber es sei hier und da auch die Möglichkeit, damit anzufangen Dinge abzuarbeiten, die in letzter Zeit liegen bleiben wurden. Dass politische Ausschüsse ausfallen, sei bisher noch absolut Problem für die Planungen. Im April seien sowieso keine Ausschüsse angedacht gewesen, die wesentliche, dringliche Dinge auf der Tagesordnung gehabt hätten. „Wir müssen keine Projekte streichen bisher. Das könnte anders aussehen, wenn im Mai die Sitzungen ausfallen“, sagt Lembke. Es sei rechtlich nicht möglich, Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder nur per Videokonferenz durchzuführen, weil die Bürger ein Recht haben, anwesend zu sein. „Das müsste man klären, ob es da Ideen gibt. Aber wir können die Bürger nicht ausschließen. Und wir können auch nicht voraussetzen, dass alle Internet haben, daher ist das tatsächlich dann eine Herausforderung, wenn es so kommen sollte“, sagt Stadtsprecherin Agnes Heesch.