Bad Oldesloe : Corona: Frau über 50 Jahre verstorben

Allerdings erneut keine Neuinfektionen im Kreis Stormarn.

06. Mai 2020, 15:20 Uhr

Bad Oldesloe | Die Zahl der klinisch bestätigten Covid-19-Fälle beträgt in Stormarn unverändert 401 (Stand: 6. Mai, 15 Uhr). Zehn infizierte Personen befinden sich in stationärer Behandlung, 62 in häuslicher Quarantäne. 303 Personen konnten zwischenzeitlich als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Es gibt allerdings ein weiteres Todesopfer, teilte der Kreis Stormarn gestern Nachmittag mit: Eine infizierte Frau in der Altersgruppe über 50 Jahre. Sie starb im Krankenhaus an den Folgen des Virus. Somit sind nun Corona-bedingt 26 Personen verstorben.