Corona: 23 neue Infizierte und zwei Tote

Avatar_shz von Stephan Poost

03. November 2020, 13:47 Uhr

Bad Oldesloe | Die Zahl der Todesfälle unter den in Stormarn positiv auf COVID-19 getesteten Personen ist erneut gestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagmittag mitteilte, verstarben am Montag zwei Männer der Altersklasse über 70 und über 80 Jahre. Damit sind insgesamt 39 infizierte Stormarner seit März verstorben. Die Gesamtzahl der klinisch bestätigten COVID-19-Fälle in Stormarn beträgt jetzt seit Beginn der Pandemie 1099. 784 Personen sind genesen. 271 infizierte Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, fünf in stationärer Behandlung. Wie Kreissprecher Michael Drenckhahn mitteilte sind innerhalb der vergangenen sieben Tage 155 Neuinfektionen in Stormarn klinisch bestätigt worden. „Das entspricht einem Inzidenzwert von 63,4 Infektionen pro 100.000 Einwohner“, sagt Drenckhahn.

Seit Montag gelten auch für die 244.594 Stormarner, wie im gesamten Bundesgebiet, zahlreiche Maßnahmen rund um den sogenannten „Lockdown light“, der neben Kino- auch Gastro-Schließungen beeinhaltet.