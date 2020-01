Tischtennis : Constantin Velling holt ganzen Medaillensatz bei Landesmeisterschaften

Bargteheider wird mit Ann-Kathrin Gericke Landesmeister im Mixed, gewinnt Silber im Einzel und Bronze im Doppel.

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 17:11 Uhr

Rendsburg | Jede Niederlage ist ärgerlich – und dennoch hatte Constantin Velling allen Grund zur Freude, als er die Sporthalle der Herderschule in Rendsburg verließ. Der Tischtennisspieler von Regionalligist TSV Bargteheide hatte zwar in drei K.o.-Runden zwei Niederlagen zu verdauen gehabt. Doch mit der Ausbeute von drei Medaillen in drei Wettbewerben bei den Landesmeisterschaften durfte der erfolgreichste Stormarner an diesem Wochenende durchaus zufrieden sein: Gold im Mixed an der Seite von Vereinskameradin Ann-Kathrin Gericke, Silber im Einzel und Bronze im Doppel zusammen mit seinem Bruder Christian Velling. Der zeigte sich begeistert vom Auftritt seines Bruders und lobte: „Ich habe ihm das richtig gegönnt. Nachdem er in der Liga zuletzt etwas unzufrieden mit seinen Leistungen war, hat er jetzt ein tolles Wochenende gehabt. Es hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.“ Constantin Velling selbst bezeichnete die Pleite im Doppel-Halbfinale zwar als „ärgerlich“, zog aber ein positives Turnierfazit: „Ich kann mit der Ausbeute zufrieden sein, habe ein sehr gutes Halbfinale gespielt. Es hat Spaß gemacht.“

Im Einzel war Constantin Velling erst im Finale zu stoppen gewesen. Gegen Abwehrspezialist Daniel Kleinert vom TSV Schwarzenbek – Nummer eins der Setzliste – kassierte der Stormarner eine glatte 0:4-Niederlage. „Er war einfach total drin, hat meine Rückhand komplett aus dem Spiel genommen und war einfach besser als ich“, gestand Velling ein: „Am Ende war es vielleicht auch eine mentale Sache. Ich kann mich nicht erinnern, jemals gegen einen guten Abwehrspieler gewonnen zu haben.“

Im Doppel war für die Vellings im Halbfinale Endstation – erneut hatte Kleinert die Oberhand behalten, dieses Mal zusammen mit Teamkollege Moritz Spreckelsen (3:0). Im gemischten Doppel kam es im Finale zu einem vereinsinternen Kräftemessen mit Bianca Dahlke und Leo Schultz. Am Ende triumphierten Velling/Gericke mit 3:2.

Gericke durfte derweil neben Gold im Mixed auch Silber im Damendoppel an der Seite von Dahlke bejubeln. Beide unterlagen in einem umkämpften Finale mit 2:3 gegen Miriam Ludwig/Anna Schüler (SV Friedrichsgabe). Für Dahlke war es ebenfalls die dritte Medaille neben Silber im Mixed und Bronze im Einzel, wo sie im Halbfinale gegen Schwarzenbeks Michelle Weber mit 1:4 unterlag.

Ebenfalls das Einzel-Aus im Halbfinale ereilte Sieks Oberliga-Spieler Andreas Escher, der an Constantin Velling mit 2:4 scheiterte. Zuvor hatte er Mitfavorit und Vereinskollege Daniel Cords sowie Sören Wegner vom TSV Schwarzenbek überraschend mit 3:1 ausgeschaltet.

Unterdessen trumpften Cords und Vereinskamerad Till Rahberger im Doppel groß auf, wehrten im Halbfinale gegen die Preetzer Lasse Staack und Julius Stahl drei Matchbälle ab und scheiterten erst im Finale an Schwarzenbeks Duo Kleinert/Moritz Spreckelsen mit 1:3.