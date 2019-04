Bargteheide : Codierung von Fahrrädern am verkaufsoffenen Sonntag

Ein Fahrraddiebstahl ist für jeden Radfahrer ein äußerst ärgerliches Vorkommnis. Damit ein gefundenes Rad dem Eigentümer zugeordnet werden kann, hat sich das Codieren von Fahrrädern bewährt.

von Stormarner Tageblatt

24. April 2019, 11:30 Uhr

Bargteheide | Jede Polizeidienststelle ist in der Lage, ein Rad anhand des Codes dem Besitzer zuzuordnen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Stormarn wendet ein Verfahren an, bei dem ein unlösbarer Aufkleber am Rahmen angebracht wird.

Kostenlose Codierung möglich

Das birgt einer Gravur gegenüber den Vorteil, dass es bei dünnwandigem Rahmenmaterial nicht zu einem Garantieverlust durch den Hersteller führen kann. Der ADFC Stormarn bietet im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 28. April in Bargteheide die Codierung für 8 Euro an.

Für ADFC-Mitglieder und für diejenigen, die auf dem Infostand (13 bis 18 Uhr) bei Radsport Runge, Rathausstraße 6, Mitglied werden, ist der Service kostenlos. Hinweis: Das Codieren ist nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises zusammen mit dem Personalausweis möglich.

Veranstalter des verkaufsoffenen Sonntags ist der Ring Bargteheider Kaufleute (RBK). Von 13 bis 18 Uhr findet das RBK-Frühlingsfest statt. Viele Geschäfte in der Innenstadt öffnen in dem Zeitraum ihre Türen und bieten teilweise auch Sonderaktionen an. In diesem Jahr lautet das Motto „Hochzeit“ („Sag Ja“).