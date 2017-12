Clowns im Kub

von Andreas Olbertz

erstellt am 05.Dez.2017 | 12:39 Uhr

Laut, lustig, spontan zeigen sich Clowns, die an der VHS Bad Oldesloe ausgebildet wurden, am Sonnabend, 9. Dezember, um 14.30 Uhr: Der Clown-Aufbaukurs von Januar bis Dezember unter Leitung von Ria Ohmstede präsentiert sich im Kub mit einer Werkschau. Zuschauer werden überrascht sein, wenn sie einer tatkräftigen Putzkolonne begegnen und sie werden ins Staunen geraten, über viele kleine Alltagsbegebenheiten, die teils poetisch, teils lautstark, heftig und lustig in Szene gesetzt werden. Der Auftritt dauert etwa eine halbe Stunde. Danach lädt der Kurs bei einem kleinen Büfett dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Wer Lust bekommt, sich als Clown ausbilden zu lassen, wird informiert über den 10-monatigen Kurs, der im Februar an der VHS beginnt.