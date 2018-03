Citizenship-Card und Musik

Inihaus lädt Sonnabend zur Konzertnacht „Solidarische Stadt“ ein

Die Auftritte von Goetz Steeger, Niels Boeing sowie Jay Holler & Rapfugees werden mehr sein als nur ein Konzert im Oldesloer Inihaus, denn parallel können sich die Besucher der „Konzert und Solidarity City Night: Solidarische Stadt“ einen Pass der „Urban Citizenship Behörde“ ausstellen lassen. Nach dem Vorbild von New Haven und New York City wurde eine „Hamburg Urban Citizenship Card“ entworfen. Dabei gehen die Initiatoren davon aus, dass die Verknüpfung bürgerlicher Rechte mit einer nationalen Zugehörigkeit nicht mehr der Lebensrealität entspricht. „Das Recht auf die Teilhabe am Leben in einer Stadt, soll unabhängig von nationalstaatlicher Zugehörigkeit möglich sein“, heißt es im Konzept.

In New York wurde eine solche Karte 2015 durch Bürgermeister Bill de Blasio eingeführt und rund eine Million Bürger der Metropole nutzen sie. Die „Hamburg Urban Citizenship Card“ soll es ermöglichen, in der Metropolregion Hamburg auch ohne andere Ausweispapiere ein Bankkonto zu eröffnen, sich für Weiterbildungsprogramme anmelden zu können, günstigere Medikamente zu bekommen, Bibliotheken nutzen zu können oder auch in öffentlichen Gebäuden Dienste in Anspruch zu nehmen, die ohne Ausweis nicht zugänglich wären. „Wir sollten die Papiere der Realität und nicht die Realität den Papieren anpassen“, lautet der Gedanke dahinter. Keinem Bewohner einer Stadt dürften Grundrechte wie medizinische Versorgung, Bildung oder das Recht an öffentlicher Teilhabe verweigert werden, so die Initiatoren. Die Karte ist kein offizielles Dokument. Sie ist mehr ein Symbol, dass sich die Besitzer für eine solidarische Stadt einsetzen. Je mehr Personen so eine Karte im Bekannten- und Freundeskreis herumzeigen, desto stärker werde das Konzept diskutiert und dadurch eines Tages wie in New York dann vielleicht Realität. Wer sich einen solchen Prototyp ausstellen lassen möchte, sollte am Sonnabend ein Passfoto mit ins Inihaus bringen.

Auf der Bühne wird Goetz Steeger zu erleben sein, der in den vergangenen 20 Jahren mit seinen Bands „Goetzen“, „Rotes Haus“ und „User“ nicht nur durch norddeutsche Clubs tourte. Auch in Bad Oldesloe war er unter anderem auf dem Stadtfest oder auch im früheren „Café Chaos“ zu sehen. Er produzierte außerdem die beiden letzten Alben von Franz Josef Degenhardt. Außerdem werden „Jay Holler & Rapfugees“ auftreten. In dem Hip-Hop-Kollektiv sind Musiker mit und ohne Migrations- und Fluchthintergrund aktiv. Der Hamburger Autor Niels Boening wird außerdem aus seinen Büchern lesen. Moderiert wird der Abend durch die Radiomoderatorin Siri Keil. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Programm soll um 21 Uhr beginnen.