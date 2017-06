Circus Roncalli rollt wieder an

vergrößern 1 von 1 Foto: lub 1 von 1

Noch spielt die Musik in Hamburg. Doch die nächste Station für den Circus Roncalli ist vom 28. Juli bis zum 20. August Lübeck. „40 Jahre Reise zum Regenbogen“ ist das Programm überschrieben. Am Donnerstag kam schon mal eine Vorhut an die Trave – wie berichtet –, um für das Gastspiel zu werben.

Eigentlich hat er wie gewohnt dabei sein wollen, um in der nächsten Stadt das Spektakel zu präsentieren, doch mit einer gerade erst versorgten Rückenverletzung konnte Roncalli-Gründer und Direktor Bernhard Paul für dieses Mal nur herzliche Grüße nach Lübeck ausrichten lassen. Präsent ist er dennoch. 40 Jahre Roncalli, das sind auch 40 Zirkus-Jahre mit Bernhard Paul. „Ein Grund kurz innezuhalten, Bilanz zu ziehen und darüber nachzudenken, wo die Reise hingehen soll“, schreibt er in seinem Vorwort zu dem Jubiläumsprogramm.



120 Artisten und 80 historische Wagen

Die nächste Etappe jedenfalls geht mit 120 Artisten, Musikern, Künstlern und Mitarbeitern, mit 80 historischen Wagen und einem Zirkuszelt von 36,80 Metern Durchmesser und Platz für rund 1500 Besucher von der Hamburger Moorweide auf den Rasen vor den Holstentorhallen direkt am Holstentor. Vor zwei Jahren standen Zelt und ein Teil der Wagen dort zum ersten Mal, nachdem das Gelände hinter der Industrie- und Handelskammer wegen eines Neubaus für die Zirkusstadt weggebrochen war. Am 24. Juli um 9 Uhr beginnt der Aufbau, Premiere ist vier Tage später.

Zum Jubiläum kündigt die poetische Traumfabrik namens Roncalli ein besonderes Programm an: Höchstleistungen aus der circensischen Welt. Die zweieinhalbstündige Vorstellung bestreiten die Paul-Töchter Vivi und Lili mit Luftringnummer und Kontorsionsakrobatik, Seilakrobaten, Turnkünstler, ein Circustheater, Jongleure, Menschen auf dem Schleuderbrett, Pferdeflüsterer Karl Trunk mit seinen Tieren – den einzigen im Programm, denn traditionell treten in Pauls Zirkus keine Wildtiere auf. Und natürlich sind vor allem Clowns zu sehen.

Weil Roncalli ohne die nicht denkbar wäre, ist das Jubiläumsprogramm dem 2016 verstorbenen Oleg Popow gewidmet. Und folgerichtig besteht auch die Zirkus-Vorhut aus Paolo Casanova (alias Carillon), der wie durch Zauberhand seinem Hut mal Rauch, mal Seifenblasen entlocken kann, und aus Chistirrin, der im bürgerlichen Leben Marco Antonio Vega heißt, eine Neuentdeckung Bernhard Pauls und auch eine Reminiszenz an die in 40 Jahren gestiegenen Publikumsansprüche ist. Christirrin ist Clown, Akrobat, Tänzer und Musiker in Personalunion.



Exponate aus 40 Zirkus-Jahren

Treffpunkt war am Donnerstag die Roncalli-Ausstellung im Citti-Park Lübeck. Dort werden bis zum 1. Juli Exponate aus 40 Zirkus-Jahren gezeigt – und nur dort gibt es am historischen Kassenwagen für Frühbucher Tickets mit 20 Prozent Rabatt. An allen anderen Vorverkaufsstellen kosten Karten zwischen 15 und 62 Euro. Die Zirkuskasse am Holstentor ist ab 28. Juli täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.



>Circus Roncalli: „40 Jahre Reise zum Regenbogen.“ Vom 28. Juli bis zum 20 August am Holstentor. Mittwochs bis sonntags gibt es jeweils zwei Vorstellungen. Am Sonntag, 6. August, ist von 10 bis 12 Uhr Tag der offenen Tür (Eintritt frei).