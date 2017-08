Circus Europa auf dem Exer

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Der Circus Europa der Familie Frank gastiert von Donnerstag, 31. August, bis Sonntag, 3. September, in der Kreisstadt auf dem Exer. Täglich gibt es um 17 Uhr eine Vorstellung, am Sonntag um 14 Uhr. Am Donnerstag ist Familientag, alle Erwachsenen zahlen dann nur den Eintrittspreis für Kinder. Der Familiencircus beeindruckt mit internationalen Spitzenartisten, preisgekrönten Tierdressuren und herzerfrischenden Clowns, umrahmt von Live-Gesang und modernem Ton- und Lichtdesign. Die Zuschauer tauchen in eine fantastische Wunderwelt ein.

Circuschef Sandro Frank bietet eine exklusive Exotendressur. Einen Hauch aus 1001 Nacht verbreiten die sibirischen und mongolischen Kamele in der Manege. Zusammen mit exotischen Rindern verschiedener Rassen bilden sie ein einmaliges Exoten-Tableau. Sie absolvieren in der Manege unterschiedlichste Laufformationen, wobei die Schönheit dieser Tiere im Vordergrund steht. Ein einmaliges Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Außerdem präsentiert Chefdresseur Sandro Frank eine Freiheitsdressur mit edlen holländischen Friesenhengsten. Diese anmutigen Tiere zeigen vielseitige Laufarbeiten und eindrucksvolle Steiger.

Schnelligkeit ist keine Hexerei. Das beweist der erst 20-jährige Nachwuchsjongleur Zdenek junior ab der ersten Sekunde. Egal ob im Dunkeln oder mit bis zu fünf Diabolos, die der junge Artist bis unter das Zeltdach wirft. Die erst 17-jährige Celina zeigt atemberaubende Luftartistik am Netz, die zu den seltensten Luftnummern der Gegenwart gehört. Ohne jede Sicherung turnt Celina im Netz, fliegt durch den Circushimmel in zehn Metern Höhe und zeigt dabei äußerst riskante Abfaller. Zu jedem Circus gehören lustige Clowns. Die Orton-Family aus Prag spielt ein klassisches musikalisches Clownsentrée, wobei unzählige Instrumente zum Einsatz kommen und garantiert kein Auge trocken bleibt. Heutzutage eine absolute Rarität! Zusätzlich begeistern die Clowns der Extraklasse Jung und Alt mit ihren Reprisen zwischen den einzelnen Darbietungen. An den weißen Seidenstrapaten fliegt Mandy Scholl aus Schweden durch den Circushimmel. Dabei arbeitet sie mit Verzicht auf jegliche Sicherung. Eine schnelle und atemberaubende Flugshow, die begeistert. Außerdem zeigt die junge Artistin voller Eleganz und Präzision eine der ältesten Circusdisziplinen – das Drahtseil. Diese Darbietung wurde ihr quasi in die Wiege gelegt, denn schon Mandys Mutter und Oma tanzten auf dem gespannten Silberdraht und begeisterten damit immer wieder ihr Publikum aufs Neue.

„Tempo Tempo“ ist die Devise der Brüder Angelo und Sandro jr. Frank. Schon als Kinder turnten sie aus Spaß auf ihrem Lieblingspferd Max. Daraus entstand eine waghalsige Jockeyreiterei mit gefährlichen Figuren und Salti auf dem Pferderücken.

Eine faszinierende Kombination aus Kraft, Ästhetik und absoluter Körperbeherrschung bietet Sandro jr. Frank. Stuhl auf Stuhl stapelt er bis unter das Zeltdach. Bei dieser Handstanddarbietung sind schweißnasse Hände garantiert.

>Karten für die fünf Vorstellungen gibt es im Vorverkauf unter der Tickethotline 0152/59158524 oder 0174/6341360 und täglich zwischen 11 und 12 Uhr an der Circuskasse. Außerdem wird täglich zwischen 10 und 14 Uhr eine Tierschau rund um das Circuszelt geboten. 5 Euro Gutscheine gibt es im Kundencenter des Stormarner Tageblatts.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:50 Uhr