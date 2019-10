Favoritensieg : Christian Peters schnürt Dreierpack im Kreispokal

Einen 5:0-Viertelfinalsieg feierte Fußball-Oberligist SV Eichede im Kreispokal bei Verbandsligist VfL Tremsbüttel.

17. Oktober 2019, 12:39 Uhr

Tremsbüttel | Die Halbfinalpaarungen im Fußball-Kreispokal stehen fest: Als letzte Mannschaft zog erwartungsgemäß Oberligist SV Eichede in die Vorschlussrunde ein. Die Steinburger setzten sich glatt mit 5:0 (2:0) beim Verbandsligisten VfL Tremsbüttel durch und treffen nun am Dienstag, den 5. November (20 Uhr), auf Kreisliga-Spitzenreiter TSV Bargteheide. Das zweite Halbfinalspiel bestreiten der TSV Trittau (Kreisliga) und Titelverteidiger SV Preußen Reinfeld (ebenfalls Oberliga).

Vor 150 Zuschauern besaßen die favorisierten Oberliga-Fußballer des SVE von Beginn an zwar mehr Ballbesitz, wurden zunächst aber kaum gefährlich. In der 17. Minute probierte es daher Peer-Maurice Ehlers nach einem Solo aus der Distanz: Aus gut 20 Meter zog Ehlers ab und setzte das Leder zur Eicheder Führung in die VfL-Maschen. Tremsbüttel trat erst nach einer halben Stunde das erste Mal offensiv in Erscheinung. Der Schuss von Maximilian Lampel stellte Eichedes Keeper Michel Thomä allerdings vor keine Probleme. Kurz darauf legte auf der Gegenseite Christian Peters das 2:0 für den SVE nach (35.).

Im zweiten Durchgang forcierte der Oberligist das Tempo. Tremsbüttel kam kaum noch in die Zweikämpfe und lief vornehmlich hinterher. „Je länger die Partie dauerte, umso mehr hat sich der Trainingsrückstand bei einigen Spielern bemerkbar gemacht“, sagte VfL-Trainer Marc Mandel. Und so wuchs zusehends die Überlegenheit der Gäste, die immer häufiger Lücken in der Defensive des Verbandsligisten fanden. Folgerichtig kamen die Steinburger zu etlichen hochkarätigen Chancen – und entschieden die Partie innerhalb von nur sechs Minuten klar für sich. Tim Kathmann traf zum 0:3 (73.), ehe Peters mit einem Doppelschlag seinen Dreierpack zum 0:5-Endstand schnürte. Ein Ergebnis, mit dem VfL-Coach Marc Mandel am Ende gut leben konnte: „Insgesamt bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden, ein Klassenunterschied war natürlich erkennbar und Eichedes Sieg ist auch deutlich ausgefallen, aber wir wollten uns nicht abschießen lassen und haben uns nach Kräften gewehrt.“ Bei etwas mehr Konsequenz im Abschluss allerdings hätte der Gäste-Sieg durchaus deutlich höher ausfallen können.

Tore: 0:1 Ehlers (18.), 0:2, 0:4, 0:5 Peters (35., 75., 79.), 0:3 Kathmann (73.).