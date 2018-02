Chorkonzert in Sülfeld

von Andreas Olbertz

26. Februar 2018, 16:22 Uhr

Der Stormarner Vocalis-Chor singt in diesem Jahr ein gemischt politisch-geistliches Programm in der Ev. Kirche Sülfeld. Neben relativ jungen Liedern wie „Wünsche“ von Hannes Wader oder „Fragile“ von Sting erklingen ehrwürdige – aber wie sich zeigen wird nicht weniger politische Werke – von Pachelbel und Bach.

Dabei wird das Cello einen Kommentar und Kontrapunkt zum Chor bilden: Es werden immer wieder Sätze der ersten Suite von Johann Sebastian Bach für Cello Solo erklingen. Ein beinah pilosophischer Kontrast zwischen der Gruppe des Chores und der Alleinstellung einer einzelnen Instrumenten-Stimme. Kraftvoll wird der Chor bei Pachelbels „Magnificat“ von der Orgel begleitet. Alles in allem verspricht das Programm unter der Leitung von Eva-Maria Siebert ein sowohl nachdenkliches als auch freudiges musikalisches Ereignis. Am Cello wird Barbara Hanssen, an der Orgel Dietrich Chappuzeau zu hören sein. Das Konzert findet Samstag, 3. März, ab 19.30 Uhr in der Kirche Sülfeld statt. Eintritt frei, über Spenden freuen sich die Musiker.

Das Konzert wird etwas gekürzt am Sonntag, 18. März, ab 16 Uhr im Tobiashaus Ahrensburg, Am Hagen 6, noch einmal wiederholt.