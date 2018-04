CDU Wesenberg: Wollen erfolgreiche Arbeit fortsetzen

von shz.de

11. April 2018, 10:31 Uhr

Die CDU in Wesenberg, die im aktuellen Gemeinderat die Mehrheitsfraktion stellt, tritt zur Kommunalwahl am 6. Mai mit diesem Anspruch an: „Wir wollen für alle Bürger der Gemeinde Wesenberg die erfolgreiche Arbeit fortsetzen“, sagt Vorsitzender Thomas Claussen, und verweist auf Erfolge: Die Gemeinde bekam Breitbandversorgung, die Straßenbeleuchtung LED. Ziele sind u.a.: zusätzliche Fußgängerampel am Ortseingang Stubbendorf, gute Ausrüstung der Feuerwehren, Sanierung der Kläranlagen, Ansiedlung potenter Unternehmen und Instandsetzung der Gemeindewege. „Selbstverständlich wird es mit uns keine Straßenausbaubeiträge für die Anwohner geben“, verspricht Claussen: „Die Gemeinde Wesenberg ist schuldenfrei, und wir werden uns dafür einsetzen, dass dies so bleibt.“

Direktkandidaten sind Bürgermeisterin Karin Dettke, Dennis Barthels, Olav Brüß, Thomas Claussen, Marc Lindenau, Friedhelm Möller und Martin Oldenburg. CDU-Kandidatin für die Bürgermeister-Neuwahl durch den künftigen Gemeinderat ist wieder Karin Dettke, die seit 2003 das Ehrenamt in der Gemeinde Wesenberg ausübt.