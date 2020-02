Grönwohld : CDU-Ortsverband bestätigt seinen Vorstand

Birte Höltig bleibt die erste Vorsitzende bei der CDU in Grönwohld.

Cordula Poggensee

09. Februar 2020, 11:40 Uhr

Grönwohld | Der CDU-Ortsverband Grönwohld hat seinen Vorstand bestätigt. Bei der Jahreshauptversammlung wurden Birte Höltig als erste Vorsitzende, Hans Hoose als ihr Stellvertreter, Wilfried Färber als Schatzmeister, Constantin Roick als Mitgliederbeauftragter und Beisitzer sowie Andreas Wilde (Foto) als Schriftwart wiedergewählt. Zudem wurde beschlossen, am 22. April Bürger zum Stammtisch einzuladen, bei dem auch die Arbeit der CDU Grönwohld vorgestellt werden soll. Zum Abschluss ehrte Birte Höltig Andreas Wilde mit einer Ehrennadel und Urkunde für 25 Jahre in der CDU. Wilde ist seit 1994 Mitglied des CDU-Ortsverbands und seit November 1997 Vorstandmitglied und Schriftwart. Seit 2001 ist er zudem Mitglied der Gemeindevertretung und seit 2006 Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Stormarnsche Schweiz.