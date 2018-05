CDU muss kräftig Federn lassen

Bargteheide: Grüne die klaren Gewinner der Wahl

von shz.de

06. Mai 2018, 17:29 Uhr

Die Wahl für die Bargteheider Stadtvertretung ist entschieden. Es zeichnen sich weitreichende Veränderungen in der Kommunalpolitik ab. Die CDU verliert gewaltig, die SPD weniger. Grüne gewinnen stark und die Wählergemeinschaft legt zu. Die Grünen gewinnen zwei Direktmandate, die WfB eines. Einzelbewerber Klaus Mairhöfer gewann seinen Wahlkreis an den Fischteichen aus dem Stand. Für die Grünen ziehen Dirk Ollroge und Rolf Ebbers ins Stadtparlament ein. Für die WfB wurde Annette Reese direkt gewählt. „14 Mandate werden an die Direktkandidaten vergeben“, so der stellv. Wahlleiter Dietmar Fleischmann, „der Rest von 13 Mandaten wird nach Gesamtstimmenzahl vergeben.“ Nach Auszählung von allen Wahlbezirken kommt die CDU dabei auf 30,4 Prozent, die SPD auf 19,2 und die WfB auf 17,9 Prozent der Stimmen. Die FDP erreichte 6,6 Prozent und hochgerechnet auf alle Bezirke erreichte Mairhofer 2,4 Prozent. Die Grünen liegen mit 23,6 Prozent erstmals vor der SPD.

Die Wahlbeteiligung war mit 51,5 Prozent relativ gut, obwohl das sonnige Wetter weniger dazu angetan war , um an die Wahlurne zu gehen.

In einigen Wahlbezirken der Stadt konnte der Kreistag nicht gewählt werden. Weil ein Kandidat der Unabhängigen Wählergemeinschaft Ammersbek verstorben war, muss die Wahl in einigen Bezirken nachgeholt werden. Dazu gehört der Kreiswahlkreis Bargteheide Südost, der die Gemeindewahlbezirke 8 bis 14 umfasst. Damit entscheidet sich die endgültige Zusammensetzung des neuen Kreistags erst nach einem zweiten Wahlgang am 3. Juni. Die AfD trat deshalb auch nur in acht Wahlbezirken von 14 in Bargteheide für den Kreistag an. Hier erzielte sie Stimmenanteile zwischen 0,0 und 6,6 Prozent.

Das Ergebnis der Wahl 2013

CDU: 41,4 Prozent

SPD: 23,4 Prozent

Grüne: 15,2 Prozent

FDP: 6,0 Prozent

WfB: 13,7 Prozent

Die Wahlbeteiligung in Bargteheide lag

vor fünf Jahren bei 53,3 Prozent.