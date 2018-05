CDU-Kandidaten stellen sich den Fragen

von Andreas Olbertz

02. Mai 2018, 06:00 Uhr

Die CDU möchte vor der Kommunal- und Kreistagswahl mit interessierten Bürgern der südlichen Stadtteile Waldgut Hagen, Siedlung am Hagen und Ahrensfelde über Themen der nächsten fünf Jahre diskutieren. Die Veranstaltung findet am heutigen Mittwoch, 2. Mai von 19.30 bis 21.30 Uhr im „Cavallino“ in Ahrensfelde Querweg 1 statt. Den Fragen und Anregungen stellen sich die CDU-Kandidaten der Wahlkreise 1, 2 und 3: Doris Brandt, Eckehard Knoll und Roland Wilde sowie die Kreistagskandidatin Claudia Rathje.