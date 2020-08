Großhansdorf : CDU-Fraktion mit neuer Vorsitzenden

Dr. Andrea Schmolling wurde einstimmig gewählt.

27. August 2020, 12:47 Uhr

Die Großhansdorfer CDU-Fraktion hat Dr. Andrea Schmolling einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Die Diplom-Kauffrau folgt damit Hans-Jürgen Bendfeldt, der seit 2009 an der Spitze der CDU-Fraktion stand. „Großhansdorf ist ein attraktiver Ort, für den es Spaß macht, sich zu engagieren“, sagt Schmolling. Vor allem die Arbeit für Verbesserungen im Schul- und Kindergartenangebot habe in den vergangenen Jahren große Freude bereitet. Aber auch bei der Förderung des Radfahrens, guten Verkehrsanbindungen und attraktiven Einkaufsangeboten seien in den kommenden Jahren kreative Konzepte gefragt. „Wir brauchen viele neue Ideen, damit Großhansdorf auch in der Zukunft weiterhin eine lebenswerte Gemeinde für Jung und Alt sein wird.“ Außerdem möchte sie mehr Frauen für die Kommunalpolitik begeistern. Hans-Jürgen Bendfeldt wird der Fraktion als stellvertretender Vorsitzender gemeinsam mit dem Biologen Dr. Christoph Maas erhalten bleiben, teilt die Fraktion mit.