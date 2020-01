CDU-Event mit Brackmann in Hammoor

Avatar_shz von Volker Stolten

03. Januar 2020, 14:28 Uhr

Hammoor | Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang lädt die CDU Hammoor am Sonntag, 12. Januar, um 10,30 Uhr ins Mehrzweckhaus (Clubraum) ein. Referiert wird zum Thema „Aktuelles aus Stormarn, aus Kiel und aus Berlin, sowie über wichtige Projekte für 2020“.

Besonderer Gast und Hauptredner wird der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 10 Herzogtum Lauenburg/Stormarn Süd, Norbert Brackmann, sein. Brackmann wurde 2009 direkt in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort ist er seit vielen Jahren als ordentliches Mitglied des Haushalts- und stellvertretendes Mitglied des Finanzausschusses und maßgeblich für alle Ausgaben und Einnahmen rund um das Finanzministerium verantwortlich. Ein kleiner Umtrunk, Schmalzbrote und frische Berliner werden in entspannter Runde gereicht. Der CDU-Ortsvorsitzende, Horst Lassen, wird nach Rück- und Ausblicken 2019/2020 und guten Wünschen für das neue Jahr die Veranstaltung leiten. Willkommen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Hammoor sowie interessierte Gäste aus der Umgebung.