CDU bedauert Fehlen bei Sitzung

von Rolf Blase

05. April 2018, 14:23 Uhr

Die CDU will ihren Antrag zur Abschaffung der Beitragssatzung bei Straßenausbau noch vor der Wahl zur Abstimmung stellen. „Wir werden den Finanzausschuss am 23. April und die Stadtverordnetenversammlung am 26. April nutzen, um unser favorisiertes Modell zur Abstimmung zu stellen“, sagt Jörg Feldmann (Foto), Chef des CDU-Stadtverbands. Zu diesen Terminen werde man die Vollständigkeit der Fraktion sicherstellen.

Hintergrund ist das Fehlen zweier CDU-Stadtverordneter in der Sitzung am 26. März, so dass der SPD-Grünen-Antrag für reduzierte Beitragssätze durchkam. „Wir bedauern, dass der Eindruck entstanden ist, dass die CDU dem Thema nicht die notwendige Bedeutung beimisst. Die beiden Stadtverordneten hatten sich wegen einer Terminkollision zu entscheiden, welchem der beiden Termine der Vorzug zu geben ist. Das Ergebnis ist auch in der CDU umstritten. Für den entstandenen falschen Eindruck entschuldige ich mich“, schreibt Jörg Feldmann.

Forderungen nach dem Rücktritt der beiden Stadtverordneten weise er aber klar zurück. „Beide haben nicht willkürlich entschieden, sondern sich zwischen zeitgleichen ehrenamtlichen Verpflichtungen entschieden. Das kann man unterschiedlich bewerten und wird von mir im Ergebnis auch nicht geteilt. Darstellungen, wonach sie zu einer Feier oder Biergeselligkeit waren, entbehren aber jeglicher Grundlage. Die hinter solchen Äußerungen verfolgte Absicht wird hoffentlich von den Bürgern als solche durchschaut“, so Feldmann.

Die CDU halte daran fest, die Straßenausbau-Beitragssatzung abzuschaffen und zur finanziellen Kompensation die Grundsteuer moderat zu erhöhen. Feldmann: „Das Modell von SPD, Grünen und Linken überzeugt uns genausowenig wie die Abschaffung der Satzung ohne finanzielle Alternative.“