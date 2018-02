Casting für Oldies

Kabarett sucht neue Akteure: Wer traut sich mit 65 noch auf die Bühne?

von Volker Stolten

09. Februar 2018, 10:57 Uhr

Das Oldie-Kabarett im Kleinen Theater Bargteheide sucht dringend Verstärkung. Deshalb ist für Montag, 19. Februar, ab 11 Uhr auf der Bühne ein Casting angesetzt. Die Oldies freuen sich auf interessante Verstärkung. Schön wäre es, zwei oder drei echte Typen zu finden, die mit ihnen gemeinsam das Alter mit all seinen Macken und Tücken, aber auch seinen wunderbaren Freuden mit Songs und Sketchen darstellen. Beim Casting sind weder Schönheit, Schlankheit noch andere äußerliche Attraktivität verlangt. Man braucht darüber hinaus auch keine Bühnenerfahrung.

Gefragt sind halt nur Fröhlichkeit, Humor und eine kräftige Stimme und natürlich der Mut und die Gelassenheit, vor Publikum zu spielen. Wer Interesse hat, kann etwas vorsingen, schauspielern oder ein auch Gedicht vortragen. Angesprochen sind Menschen im Alter ab 65 Jahren, die Spaß haben, in diesem besonderen Kabarett-Ensemble mitzuspielen. „Alter schützt vor Frohsinn nicht“ ist das Motto des lebensfrohen Ensembles. Die Proben sind immer am Montag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr.

Die Auftritte finden nicht nur im Kleinen Theater an der Hamburger Straße 3, sondern auch in Seniorenheimen, Gaststätten, Hotels, Gemeindesälen und bei Betriebsfeiern statt. Wer Angst vor Dieter Bohlen-Methoden hat, kann aufatmen. Das Casting wird unkompliziert und freundlich sein – kein DSDS Verschnitt. Bewerber/innen melden sich bitte bei: Gunda Herrmann, Rufnummer: (04532) 4088548 ,

E-Mail: adnug39@web.de.