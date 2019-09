Bad Oldesloe : Cartoon, Comic, und Caricature

Künstlerehepaar aus Aleppo eröffnet Ausstellung von Comic-Zeichnungen.

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 16:17 Uhr

Bad Oldesloe | Am Sonntag, 22. September, wird eine Ausstellung Ausstellung von Comic-Zeichnungen zu arabischen und deutschen Themen von Hala Ismail und Ziad Zankello mit einer Vernissage um 11 Uhr im Interkulturellen Treffpunkt Kaktus, Hindenburgstraße 25, eröffnet. Hala Ismail und Ziad Zankello sind ein Künstler-Ehepaar aus Aleppo (Syrien), das vor dem Assad-Regime geflohen ist und jetzt in Rendsburg lebt. Mit spitzer Feder karikieren sie die politische Situation in den arabischen Ländern und auch in ihrem Gastland. Sie haben für die Veröffentlichung ihrer Arbeiten (politische und soziale Comics) das elektronische Comic-Magazin Faschal (Fehlschlag) gegründet, konnten aber auch schon einige Karikaturen in der Printausgabe des Rendsburger Tagespost platzieren. Die Ausstellung ist am Verkaufsoffenen Sonntag bis 16 Uhr geöffnet, in der folgenden Woche von Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.