Cabaret im Zirkuswagen

Hertha Ottilie van Amsterdam gastiert mit ihrem rollenden Theater vor dem Kub

von Andreas Olbertz

02. Mai 2018, 06:00 Uhr

Von Freitag bis Sonntag, 4. - 6. Mai , gastiert die Chansonette und Comedienne Hertha Ottilie van Amsterdam mit ihrem rollenden Theater vor dem Kultur- und Bildungszentrum (Kub). Im alten Zirkuswagen, umgebaut zum kleinen, luxuriösen Cabaret-Theater, singt und plaudert sich die Diva an drei Abenden durch ihre neue Solo-Show „Ich bin ein Männertraum“.

„Travestie ist die Kunst der vollendeten Verwandlung und ein Spiel mit der Verwirrung“, sagt der niederländische Schauspieler und Musiker Reinier Haenen, der diese Kunst beherrscht. Mit dem Aufblühen des Cabaret- und Revue-Theaters in den frühen 1920er Jahren sah man auch erste Travestie-Künstlerinnen auf der Bühne. Sie kokettierten mit Anzüglichkeiten und den verbotenen Gelüsten des Publikums und boten spielerische, leichte Unterhaltung.

Das Nostal-Chique, das kleine Theater im zehn Meter langen Zirkuswagen, knüpft nahtlos an die alten Zeiten an. Es ist ein Cabaret- und Revue-Theater mit Platz für 36 Gäste, das die stilvolle Eleganz des Folies Bergère mit dem leicht Frivolen des Moulin Rouge vereint. Der alte Hellmich-Reisewagen wurde dafür von Grund auf restauriert und verfügt nun über alle Ingredienzen für einen bezaubernd amüsanten Abend – samt Champagner, Kronleuchter, Goldbrokat und schweren roten Samtgardinen. Und natürlich einer Bühne für die charmante Chansonette Hertha Ottilie van Amsterdam.

Karten sind online und in der Stadtinfo erhältlich. Der Eintritt kostet 15,50 und ermäßigt 13,50 Euro. An der Abendkasse werden drei Euro mehr erhoben. Kurzentschlossene können auch an der Abendkasse am Theaterwagen ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn Tickets erwerben.

Die Zeiten der Vorstellungen:

Freitag, 4. Mai, 20 Uhr,

Samstag, 5. Mai, 20 Uhr,

Sonntag, 6. Mai, 17 Uhr.