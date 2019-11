Bustour zum Bläser-Konzert

Avatar_shz von Volker Stolten

22. November 2019, 17:21 Uhr

bad oldesloe | Die Senioren-Union Bad Oldesloe organisiert Samstag, 30. November, einen Busausflug für Senioren. Das Ziel ist der Hamburger Michel, wo um 19 Uhr ein Konzert der Bläser, die von allen Emporen spielen, stattfindet. Zuvor können sich die Teilnehmer auf dem Weihnachtsmarkt in der Krypta und rund um den Michel einstimmen. Der Bus startet 15.30 Uhr in der Hagenstraße und hält um 15.40 Uhr am ZOB. Teilnahme für Mitglieder 42 Euro, sonst 47 Euro. Anmeldung: Evelyn Krummrich, Ruf (04531) 74 21.